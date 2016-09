América não tem Nilson, mas ganha Matheusinho para Figueirense

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Com o sonho de fugir da série B em 2017, o América enfrenta o Figueirense, nesta quarta-feira, no Orlando Scarpelli, às 19h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para a partida em Florianópolis, o Coelho não poderá contar com Nilson.

O jogador que fez sua estreia diante do Vitória, jogo que o atleta foi inclusive elogiado, sentiu dores na coxa e ficou fora dos últimos jogos. Após os exames de imagem, foi diagnosticado contusão e ele não poderá retornar ao time. Com isso, o atacante segue no CT Lanna Drumond fazendo tratamento e não viaja para Santa Catarina.

Além de Nilson, o zagueiro Alisson também é duvida para o jogo. O defensor revelou que está jogando no esforço, com dores na região do púbis. O atleta já iniciou tratamento intensivo e será reavaliado antes do jogo para saber se tem condições de participar do duelo.

O jovem Matheusinho, por outro lado, é a novidade do técnico Enderson Moreira para o jogo contra o Figueirense. O garoto voltou da Seleção Brasileira de base com uma contusão, algo que tirou o atleta do duelo diante da Ponte Preta. Totalmente recuperado, o meia-atacante é a novidade e já se juntou a delegação em Florianópolis.

