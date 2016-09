América-MG enfrenta a Ponte Preta para manter sonho da permanência

A cada rodada que passa, o América-MG se vê em situação ainda mais complicada. Com apenas 13 pontos no Campeonato Brasileiro, o Coelho já reconhece que está muito mais próximo da Série B do que de alcançar a 16ª colocação. Para seguir com o sonho da manutenção na primeira divisão, o time alviverde vai a Campinas, neste domingo, enfrentar a Ponte Preta, às 18h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do torneio nacional.

O primeiro time fora da zona de rebaixamento está a 14 pontos do América – atual lanterna. Após a derrota para o Cruzeiro, no Independência, por 2 a 0, alguns jogadores já reconhecem que a situação está cada vez mais complicada e escapar é muito difícil. Porém, como o próprio técnico Enderson Moreira, definiu após a partida da última quinta-feira, não é impossível. “Eu já vi coisas quase impossíveis sendo feitas no futebol, então a gente segue na luta. O Fluminense de 2009, por exemplo”, destacou.

Para o jogo, o treinador alviverde tem dois problemas para resolver para a partida: o jovem Matheusinho e o volante Leandro Guerreiro ficaram fora da partida contra a Raposa e ainda serão reavaliados.

Ponte com reforços do DM – Se o Coelho tem problemas, a Ponte Preta tem soluções vindas do departamento médico. Se Eduardo Baptista não tem Galhardo – o que acaba se tornando um desfalque importante – o treinador, por outro lado, recebeu três reforços do DM. Maycon, Matheus Jesus e Ravanelli estão de volta e um deles será a opção do treinador para a vaga.

Há ainda outra dúvida na escalação geral da equipe, que será confirmada apenas momentos antes da partida. O técnico Eduardo Baptista irá decidir se escala Roger ou William Pottker. O critério analisado pelo treinador será a necessidade de um atacante de área ou de velocidade, optando por escolher a opção que mais se encaixa na característica exigida para o jogo.

“Conseguimos montar um grupo forte e do mesmo nível. A diferença está nas características. Se entendermos que vamos precisar de mais velocidade, o Pottker é o melhor nome. Se acharmos que o América-MG ficará mais atrás e será preciso um pivô, o Roger responde bem. É analisar o América-MG. Vimos o jogo de ontem (quinta, derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro), vamos assistir com mais calma para ver a melhor estratégia. O importante é que quem entrar vive um grande momento”, comentou o técnico.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA X AMÉRICA-MG

Local: Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

Data: 11 de setembro de 2016, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Fabiano da Silva Ramires (ES)

PONTE PRETA: Aranha, Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor, Wendel e Maycon; Clayson, Rhayner e Roger (William Pottker)

Técnico: Eduardo Baptista

AMÉRICA-MG: João Ricardo; Jonas, Sueliton, Alisson e Danilo; Pablo, Claudinei ( Leandro Guerreiro), Juninho e Diego Lopes ( Matheusinho); Osman e Michael (Nilson).

Técnico: Enderson Moreira

