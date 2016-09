América e Cruzeiro se encontram para clássico da parte inferior da tabela

Embora estejam em situações diferentes no Campeonato Brasileiro, o duelo entre América-MG e Cruzeiro, na noite desta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), no Independência, pela 23ª rodada, é o clássico das equipes que lutam na parte inferior da tabela.

A Raposa, mesmo em ascensão no torneio com cinco jogos sem saber o que é uma derrota, segue próximo à zona de rebaixamento, com 26 pontos, dois tentos a mais que o grupo dos últimos quatro. Já o Coelho está dentro de um mar de lama lutando para manter sua cabeça fora e ainda respirar, mas vê, a cada rodada, as chances se esgotarem: o time alviverde é o lanterna, com apenas 13 pontos conquistados.

Para o confronto, o América tem um desfalque garantido. O lateral-esquerdo, Gilson, ex-Cruzeiro, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não entra em campo. No seu lugar, o técnico Enderson Moreira entendeu por escalar Danilo, que já atuou pelo lado e tem experiência no setor – sendo inclusive um dos artilheiros do time na temporada.

Ainda restam algumas duvidas para escalar a equipe, sem a certeza que Nilson poderá ir para o jogo contra o Cruzeiro, após sentir dores na coxa direita. O jogador passará por reavaliação antes do clássico para saber se conseguirá atuar. Se ele não for para o campo, o atacante Michael será mantido. Outro problema é Matheusinho, que serve a Seleção Brasileira sub-20 e ainda não sabe se terá tempo para chegar a Belo Horizonte.

“Desde o começo da semana já temos uma ideia do que será feito. Mas eu costumo falar que um time de futebol é como um ser vivo, pois você não tem tanto controle sobre ele como as pessoas acreditam. Às vezes você está pensando em uma situação e aí uma sequência de treinamentos te leva a mais dúvidas ou certezas sobre algumas coisas. Nós tivemos esse problema com o Nilson, que vai fazer exame e esperamos que não seja nada que o impeça de jogar. Vamos também conversar com o Matheusinho para saber como ele chegou, fazer uma avaliação em campo para ver como ele se apresentará. Mas a nossa ideia é sempre não mudar tanto a formação diante daquilo que temos feito”, analisou o treinador.

Para o confronto diante do América, o técnico Mano Menezes estuda quem será o substituto ideal para a vaga de Rafael Sóbis. O jogador foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá entrar em campo. Com isso, Alisson e Rafinha disputam a vaga. Mas o atacante Willian e o meia-atacante, Elber, também correm por fora na luta pela posição.

A boa notícia para o treinador ficou a cargo do zagueiro Manoel. O jogador sentiu um desconforto no tornozelo, após a partida diante do Botafogo, vencida por 5 a 2, pela Copa do Brasil, e passou os dois primeiros dias da semana em tratamento. Ele, porém, retornou aos trabalhos e não sentiu mais problemas.

“Também não sei ainda, mas acho que o Manoel volta. Ele ficou dolorido, mas para tirar ele de um jogo, tem que ser algo muito sério. Vamos esperar”, brincou o companheiro de Manoel, o zagueiro Bruno Rodrigo.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG X CRUZEIRO

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Data: 8 de setembro de 2016, quinta-feira

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Igor Júnior Benevenuto (MG)

Assistentes: Pablo Almeida Costa e Celso Luiz da Silva (ambos de MG)

AMÉRICA-MG: João Ricardo; Jonas, Sueliton, Alisson e Danilo; Pablo, Leandro Guerreiro, Juninho e Matheusinho; Osman e Michael (Nilson)

Técnico: Enderson Moreira.

CRUZEIRO: Rafael; Lucas, Bruno Rodrigo, Manoel e Edimar; Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Arrascaeta; Rafinha (Alisson), Ramon Ábila

Técnico: Mano Menezes

