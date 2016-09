Agora titular, Rodriguinho celebra permanência após oferta europeia

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

O meia Rodriguinho esteve em alguns momentos importantes do Corinthians na campanha do título brasileiro do ano passado e ganhou espaço na atual temporada com a saída de alguns titulares, mas apenas com as recentes mudanças promovidas pelo técnico Cristóvão Borges é que o armador pôde se considerar titular da equipe. Contente pela boa atuação e o gol marcado na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, quinta-feira, ele assegurou que já esperava pelo protagonismo conquistado.

“Realmente, a responsabilidade aumentou, mas nunca duvidei do meu potencial, sabia que assim que me dessem a oportunidade de ter uma sequência, com muito trabalho, eu poderia evoluir e buscar meu espaço”, analisou, traçando uma linha do tempo desde o seu retorno ao clube, no meio do ano passado, até agora.

“A equipe do ano passado era uma equipe já formada e com grandes jogadores, muito redonda, que jogava sabendo onde estava o companheiro. A gente entrar e dar continuidade no trabalho era uma situação difícil. Agora, com uma remontagem da equipe e jogadores se conhecendo, eu fico feliz de poder fazer meu trabalho e ajudar os meus companheiros”, assegurou.

A responsabilidade de Rodriguinho no atual elenco ficou tamanha que a diretoria nem quis escutar uma proposta do Fenerbahce-TUR pelo seu futebol. Na ocasião, bem próximo ao fechamento da janela para contratações dos times europeus, o Alvinegro recebeu uma sondagem dos turcos para ter o meia por empréstimo. Porém, como Elias e Bruno Henrique haviam acabado de sair, o negócio foi logo descartado.

“Fiquei feliz pela procura, mas também sou feliz de estar aqui no Corinthians, gosto muito de representar essa camisa. Levei isso para o lado de um desafio maior ainda, de manter o nível alto e quem sabe as coisas acontecerem mais para frente. Se for bom para todo mundo, ótimo, se não, eu estou trabalhando da mesma forma”, relatou o jogador.

Outro lado bom da permanência foi que ele pôde contar com a presença da sua família no triunfo contra os pernambucanos, motivo pelo qual ele se direcionou ao Setor Oeste do estádio de Itaquera, com o braço erguido, logo após abrir o placar a favor do Timão.

“Infelizmente a minha mãe não pôde vir, mas estavam lá meu irmão, minha cunhada. Fiquei feliz que eles puderam ver o gol e uma boa atuação, pude dar isso de presente para eles”, concluiu Rodriguinho, confirmado entre os titulares para o clássico deste domingo, contra o Santos, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

