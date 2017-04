Vitória vence Campo Mourão no final e abre 2 a 0 nas oitavas do NBB

O Vitória consegui um triunfo suado sobre o Campo Mourão por 82 a 80, nesta segunda-feira, no segundo jogo das oitavas de final do NBB. Com o resultado o time baiano só precisa de mais um resultado positivo para avançar de fase. As duas equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira, no Ginásio Poliesportivo Cajazeiras, onde Vitória manda os seus jogos.

O jogo

A partida começou muito equilibrada e, na metade do quarto Campo Mourão conseguiu abrir 12 a 8. Contudo, o Vitória buscou o empate e conseguiu terminar os primeiros dez minutos com a vantagem de 25 a 22.

O time baiano foi administrando sua vantagem até faltar sete minutos e 30 segundos para o intervalo, quando os visitantes empataram o jogo. A partir deste momento, as duas equipes passaram a trocar cestas e o placar ficou sempre muito parelho. Ao término dos dois primeiros quartos, Campe Mourão vencia por 46 a 41.

Depois do intervalo, o time visitante voltou com tudo e foi muito bem defensivamente, limitando o Vitória a apenas nove pontos, e encerrando o terceiro quarto com o placar favorável de 63 a 55.

Com uma boa vantagem a seu favor, Campo Mourão foi apenas mantendo o jogo de forma tranquila, sempre tendo uma vantagem de 10 pontos. Mas, o Vitória conseguiu uma reação inacreditável na reta final. Após perder lance livre e não conseguir o empate, parecia que o time baiano tinha perdido a partida, entretanto Andrezão perdeu a posse de bola e André fez cesta de três para dar o triunfo para os mandantes.