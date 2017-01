Paulistano é superado pelo Vitória e perde chance de ultrapassar rival

Na noite desta sexta-feira, o Vitória conquistou o nono triunfo na temporada 2016/2017 do NBB. Jogando em casa, o time baiano derrotou o Paulistano por 85 a 73.

Com o resultado, o Vitória segue na terceira colocação, na caça ao líder Flamengo e ao vice-líder Brasília. Já a equipe paulista permaneceu na quinta posição, com oito triunfos e seis revezes. Caso tivesse saído com o resultado positivo, o Paulistano teria ultrapassado o Rubro-Negro na classificação.

Atuando ao lado da torcida, o Vitória foi superior no primeiro e no quarto quartos, o que deu ao mandante a vantagem necessária para garantir o resultado positivo e seguir forte no torneio.

Pelo lado Rubro-Negro, os destaques foram Dawkins e Keyron, com 26 e 23 pontos, respectivamente. O primeiro ainda foi o cestinha da partida. No Paulistano, Arthur Pecos ficou perto do duplo-duplo, com dez pontos e nove assistências.

O próximo compromisso do Vitória será no dia 22, quando viaja para encarar o Mogi às 19 horas. Já o Paulistano volta a atuar apenas no dia 25, e recebe o Campo Mourão às 19h30.

Confira abaixo outros resultados desta sexta-feira.

Vasco da Gama 72 x 70 Pinheiros

Basquete Cearense 86 x 85 Liga Sorocabana