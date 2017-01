Mogi domina e vence clássico paulista contra o Bauru pelo NBB

O Mogi das Cruzes conquistou um grande resultado nesta terça-feira, ao vencer o Bauru por 89 a 66, no ginásio Hugo Ramos. Contando com a força da torcida, os mogianos chegaram a 60% de aproveitamento em 10 partidas e retornaram ao quarto lugar da tabela do Novo Basquete Brasil, enquanto o time do interior de São Paulo conheceu sua sexta derrota em 13 partidas e caiu para a oitava colocação.

Pela próxima rodada, os vencedores desta noite voltam a atuar como mandantes e voltam a encarar como um rival local, na quinta-feira, quando enfrentam o Franca. Já o Bauru, no mesmo dia, vai ao Paraná medir forças com o Campo Mourão.

O primeiro tempo no Hugão começou com certo equilíbrio. Muito próximas no placar, as equipes dividiram a superioridade nos primeiros quartos e deixaram o duelo em aberto. Na volta do intervalo, porém, o Mogi fez valer a força da torcida e acabou com com qualquer chance de reação do Bauru no último quarto.

Com 21 pontos anotados, sendo o cestinha da partida, Tyrone comandou a vitória dos donos da casa. Quem também brilhou pelo lado mogiano foi Jimmy, autor de 18 pontos e três assistências.

Já pelo lado interiorano, as melhores chances de reação saíram das mãos de Gui Deodato e Alex. O primeiro, marcou 14 e foi o principal pontuador do Bauru no jogo, seguido pelo segundo que converteu um lance livre a menos.