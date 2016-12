Marcelinho brilha, Flamengo bate o Vitória e volta a vencer na NBB

Vindo de derrota no Novo Basquete Brasil, o líder da competição Flamengo se recuperou e venceu o Vitória por 98 a 89 com uma grande exibição de Marcelinho e Olivinha, que combinaram para 47 dos pontos da equipe carioca.

Dominante em quadra, o Rubro Negro carioca começou ligado o primeiro quarto. Marcelinho comandava as ações da equipe e anotou sete pontos na parcial, vencida pelo Flamengo por 25 a 20.

Já no segundo quarto, Marcelinho jogou pouco mais de quatro minutos e não pontuou. Coube ao reserva Mineiro liderar os marcadores do time, com oito tentos. No placar, 25 a 19 para os cariocas e vantagem de 11 pontos no intervalo.

Liderados por Hayes e Dawkins, o Vitória reagiu bem no terceiro quarto, mas outra dupla brilhou mais. Na parcial, Marcelinho anotou dez pontos e Olivinha onze para garantir a vitória do Flamengo por 25 a 23.

Apenas no último quarto a equipe baiana conseguiu a vitória. Com os estrangeiros afiados, a equipe rebateu os 25 a 23, mas não conseguiu tirar toda a vantagem conquistada pelos líderes da NBB.

O cestinha da partida foi Marcelinho, com 25 pontos, e Olivinha contribuiu com 22. Outros três atletas do Flamengo pontuaram em dois dígitos: Marquinhos (14), Ramon (12) e Mineiro (10). Pelo Vitória, Hayes foi o maior pontuador, com 20. André (15) e Dawkins (14) também se destacaram.