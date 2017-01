Flamengo é superado pelo Bauru e perde a segunda seguida no NBB

Em reedição das duas últimas finais do NBB, Flamengo e Bauru fizeram um clássico emocionante no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. Quem levou a melhor foi o Bauru, que venceu por 72 a 63 e impôs a segunda derrota seguida do líder da competição.

No último sábado, o Rubro-Negro já havia sido superado pelo Franca, também em casa. Apesar do resultado, o time carioca segue na primeira colocação do NBB, com 12 vitórias e quatro derrotas. Já o Bauru se isolou na quarta posição, com nove triunfos e seis revezes.

Jogando em casa, o Flamengo começou melhor, vencendo os dois primeiros quartos da partida e indo para o intervalo com vantagem no placar: 37 a 34. Porém, a história mudou na etapa final.

O Bauru voltou melhor do intervalo, fazendo 23 pontos, enquanto o Rubro-Negro se limitou a 18. No último quarto, o time paulista continuou melhor, ampliando a diferença e liquidando a partida.

O destaque do duelo foi Jefferson, do Bauru, cestinha do confronto com 21 pontos. Além dele, Alex marcou 18 para os visitantes. No Rubro-Negro, o maior pontuador foi Lelê, com 14.

O Bauru volta a atuar já nesta quinta-feira, quando encara o Macaé, às 19h30, fora de casa. Por sua vez, o Flamengo retorna à quadra somente no sábado, quando disputa o clássico contra o Vasco às 14 horas. A venda de ingressos para a partida, contudo, foi adiada.