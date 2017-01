Flamengo despacha o Minas fora de casa e segue forte no NBB

Em partida válida pela 15ª rodada da temporada 2016/2017 do NBB, o Flamengo não teve muitas dificuldades para garantir mais uma vitória. Fora de casa, o Rubro-Negro despachou o Minas por 89 a 60.

Mesmo atuando longe de seus domínios, o Flamengo foi superior e dominou todos os quartos da partida. Já no primeiro tempo, a equipe carioca foi para o intervalo vencendo por 20 pontos: 47 a 27. Na etapa final, o Rubro-Negro ainda ampliou sua vantagem.

Os maiores pontuadores do jogo foram Marquinhos e Batista, que marcaram 16 pontos cada para o Flamengo. Pelo lado do Minas, Maynard foi o responsável por 13 pontos de sua equipe.

Com o resultado, o Rubro-Negro segue forte na luta pelo hexacampeonato do NBB. A equipe lidera a competição com 11 vitórias em 12 jogos. Já o time mineiro não vive um bom torneio, com cinco triunfos e nove derrotas.

Pelo NBB, o Flamengo volta a atuar já neste sábado, quando viaja para encarar o Brasília, às 14 horas. Já o Minas joga apenas no dia 26, e se prepara para enfrentar o Vasco da Gama, fora de casa.

Confira abaixo outros resultados desta quinta-feira.

Brasília 74 x 72 Macaé

Mogi 82 x 63 Franca

Campo Mourão 62 x 82 Bauru