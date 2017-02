Em jogo com equilíbrio até o fim, Vasco vence o Macaé no NBB

Foi complicado, mas o Vasco conseguiu sair de quadra com uma vitória fundamental nesta terça-feira. Em jogo realizado no Ginásio de São Januário, o Cruzmaltino teve muitas dificuldades diante do vice-lanterna Macaé e conquistou o triunfo a apenas sete segundos do fim, em cesta de dois pontos do ala-armador David Jackson que garantiu o placar de 77 a 76.

A cesta decisiva não foi o único trunfo de David Jackson nesta noite. O ala-armador foi fundamental durante toda a partida e terminou o jogo como o maior pontuador do Vasco, com 17 pontos, além de cinco rebotes recuperados. O cestinha do jogo, porém, foi do Macaé, com o ala Rafa Moreira não deixando a desejar mesmo com a derrota e anotando 19 pontos. O armador Anthony, com 17 pontos e 13 assistências, também foi um grande destaque pelo lado dos visitantes.

Com o resultado, o Vasco chegou à sua décima vitória em 18 jogos no NBB e segue com chances de buscar a quarta colocação, que dá a folga na primeira rodada dos playoffs. Já o Macaé chegou à sua 15ª derrota, segue na penúltima posição e tem poucas chances de classificação para a pós-temporada.

O Vasco volta a atuar no próximo sábado, às 20h15(de Brasília), quando visita o Campo Mourão, no Ginásio de Esportes Belin Carolo. Já o Macaé irá atuar na próxima terça-feira, às 19h30(de Brasília), recebendo o mesmo Campo Mourão, no Ginásio Tênis Clube de Macaé.

O jogo – O duelo começou com grande equilíbrio e as duas equipes trocando pontos e a liderança na primeira metade do primeiro quarto. No final do período, porém, o Vasco conseguiu abrir vantagem, principalmente pela boa atuação do ala Gaúcho, que anotou 11 pontos, e encerrou a parcial na frente por 20 a 17.

O segundo quarto começou de maneira parecida. O Macaé iniciou equilibrando o jogo, mas o Vasco conseguiu abrir vantagem aos poucos, principalmente com o protagonismo do armador Palacios. Nos minutos finais, os visitantes ainda diminuíram um pouco a diferença no placar. Porém, o Cruzmaltino foi para o intervalo liderando por 39 a 33.

Ao contrário dos quartos anteriores, o Macaé voltou para o segundo tempo melhor, mas desta vez não deixou o Vasco crescer na partida. Liderados pelo armador Anthony, que anotou sete pontos e quatro assistências no terceiro período, os visitantes conseguiram diminuir a desvantagem e ir para a última parte do jogo perdendo apenas por dois pontos, com placar de 56 a 54.

Com muita disputa, o quarto período teve um início emocionante, com as duas equipes pontuando e se mantendo próximas no placar. O duelo seguiu assim até os últimos momentos, com trocas de liderança entre os times e total incerteza sobre quem venceria o jogo. A sete segundos do fim de partida, a estrela do ala-armador David Jackson brilhou e o jogador vascaíno deu vantagem de um ponto ao Cruzmaltino. A dois segundos do fim, Igor ainda teve a oportunidade de dar o triunfo ao Macaé, mas errou a tentativa para três pontos. Com isso, os mandantes conseguiram segurar a vitória apertada pelo placar de 77 a 76.