Cearense vence Paulistano e fica a uma vitória das quartas do NBB

O Basquete Cearense se recuperou da derrota na segunda partida das oitavas de final do NBB e venceu o Paulistano, nesta terça-feira, por 85 a 81, em São Paulo. Com o resultado, os visitantes se colocaram a um triunfo da próxima fase e terão a oportunidade de fechar a série na sua casa.

As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado, no Centro de Formação Olímpica, no Ceará, em um jogo que será de vida ou morte para o Paulistano. Quem avançar desta série enfrentará o Franca nas quartas de final.

O destaque da partida foi Leonardo, que pegou nove rebotes e marcou 12 pontos para o Cearense. Lucas dias se destacou pelos mandantes anotando 19 pontos.

O jogo

A partida começou muito equilibrada e demorou um pouco para as duas equipes começarem a acertar a cesta. Contudo, quando faltava seis minutos para o final do primeiro quarto, o Paulistano abriu vantagem de 11 a 4. Apesar dos visitantes terem se recuperado, o quarto acabou em 25 a 19 para os mandantes.

O segundo quarto começou parecido com o primeiro e o Cearense até chegou a encostar e deixar a partida em 36 a 34, mas, na reta final, o time de São Paulo ampliou a sua vantagem. O confronto foi para o intervalo em 51 a 40.

O duelo mudou completamente na volta para a segunda etapa. Depois de um início lento com pouca pontuação, os visitantes começaram a jogar muito melhor nos últimos cinco minutos do quarto e conseguiram virar a partida, deixando o jogo em 67 a 66.

O último quarto da partida foi disputado ponto a ponto e, faltando dois minutos para o término do confronto, o Cearense conseguiu abrir quatro pontos de vantagem. No último minuto do quarto, Lucas Dias desperdiçou a chance de reduzir a diferença para dois pontos ao errar um lance livre e Leonardo foi muito bem ao conseguir rebote ofensivo e deixar o jogo em 83 a 78 para os visitantes. Com o cronômetro zerando, Jhonatan recuperou a bola no campo de ataque e reduziu a diferença para 83 a 81, mas não restou muito tempo para uma reação.