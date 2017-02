Brasília passa fácil pelo Basquete Cearense e reassume ponta do NBB

O Brasília voltou à liderança do Novo Basquete Brasil nesta sexta-feira. Recebendo o Basquete Cearense no ginásio da ASCEB, o time do Distrito Federal foi arrasador e venceu sem grandes dificuldades, por 88 a 52.

Com o resultado, os brasilienses recuperaram a ponta da tabela, perdida para o Flamengo na última rodada, e aparecem com 72,2% de aproveitamento. Já os cearenses seguem estacionados na 11ª colocação, com apenas sete triunfos em 17 compromissos nesta primeira fase.

Pela próxima rodada, os vencedores desta noite vão colocar o primeiro lugar à prova, no dia 14 de fevereiro, quando jogam novamente como mandantes, contra o Paulistano. Dois dias depois, é a vez de a equipe do nordeste tentar superar as mágoas desta sexta, em partida contra o Caxias do Sul, em Fortaleza.

Sem sequer dar chance para o Basquete Cearense sonhar com a vitória, os donos da casa foram dominantes e já trataram de mostrar suas credenciais logo de cara. Muito melhores e mais ligados no confronto, os atuais líderes saíram do primeiro tempo com um expressivo placar de 51 a 26.

O desequilíbrio se manteve nos terceiros e quarto quartos e o Brasília apenas teve o trabalho de encaminhar o resultado. Em uma noite em que tudo funcionou, os brasilienses foram arrasadores em todos os aspectos: 18 assistências a mais, 18 rebotes a mais e uma diferença no último estouro do cronômetro de incríveis 36 pontos.

Maior expoente da superioridade dos mandantes nesta sexta, o jogo coletivo foi insuperável. Cinco atletas dos donos da casa conseguiram anotar mais que 10 pontos: cestinha do confronto, Lucas Mariano marcou 19, Deryk e Jefferson Campos anotaram 11 pontos, mesmo número de Fúlvio, que ainda completou um duplo-duplo com 10 assistências, e Guilherme Giovannoni, também autor de um duplo-duplo com 10 pontos e 10 assistências.