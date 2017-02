Brasília é superado pelo Vitória em casa, mas mantém liderança do NBB

Na noite desta quarta-feira, o Brasília sofreu a quinta derrota na temporada 2016/2017 do NBB. Mesmo jogando em casa, a equipe não conseguiu superar o Vitória, que venceu o duelo emocionante por 78 a 70.

Durante todo o confronto, o Brasília não teve vida fácil, e viu o Vitória pressionar, tanto que os visitantes venceram três dos quatro quartos da partida. No primeiro tempo, o time baiano demonstrou mais efetividade e foi para o intervalo vencendo por 39 a 32.

A pausa fez bem aos donos da casa, que voltaram melhores e, após o terceiro quarto, deixaram tudo igual no marcador. A decisão ficou para a última parcial, e as equipes se revezaram no placar, deixando o duelo ainda mais emocionante. No final, o Vitória foi melhor, abriu oito pontos e liquidou a partida.

O cestinha do confronto foi Dawkins, do Rubro-Negro, com 24 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Pelo lado do Brasília, Giovannoni foi o maior pontuador, com 15.

Apesar do resultado negativo, o Brasília segue na liderança da competição, com 12 triunfos e cinco revezes. Já o Vitória venceu a décima, além de seis derrotas, e aparece na quinta posição.

Basquete Cearense supera o Minas

Mesmo jogando fora de casa, o Basquete Cearense surpreendeu e derrotou o Minas por 66 a 62. Apesar do resultado, as duas equipes seguem na parte intermediária da tabela.

O cestinha da partida foi Gruber, do Basquete Cearense, com 16 pontos e cinco rebotes. Outro destaque da equipe foi Davi, com 13 pontos, oito rebotes e oito assistências. Pelo lado do Minas, Rodgers anotou 14 pontos, e Siqueira e Maynard outros 13 cada.

Na próxima rodada, o Minas encara o Vitória, na sexta, às 19 horas. Já o Basquete Cearense joga contra o Brasília, fora de casa, às 20 horas.