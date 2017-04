Bauru “varre” o Macaé e avança para pegar o Brasília nas quartas do NBB

O Bauru está nas quartas de final do NBB. Nesta segunda-feira, a equipe paulista recebeu o Macaé, no Ginásio Panela de Pressão, no jogo três da série da primeira fase dos playoffs, e conseguiu a terceira vitória em três jogos ao vencer por 93 a 83, consolidando a varrida na série e a vaga antecipada para a próxima etapa do torneio.

Com o resultado, o Bauru, que fez a quinta melhor campanha da temporada regular, garantiu vaga para enfrentar o Brasília, quarto melhor da primeira fase, nas quartas de final do NBB. O duelo dos playoffs será disputado mais uma vez em uma série melhor de cinco.

Na noite desta segunda-feira, o Bauru, que atuou muito bem coletivamente, teve como grandes nomes o pivô Shilton, que anotou um duplo-duplo, com 13 pontos e 14 rebotes, o ala/pivô Jefferson, que teve 21 pontos e nove rebotes, e o ala Alex, que foi o cestinha do time, com 22 pontos. Pelo lado do Macaé, destaque para o armador Anthony, que foi o cestinha da partida com 31 pontos, além de efetuar sete assistências.

A partida contou com um primeiro quarto muito equilibrado, com as duas equipes trocando pontos. Apesar de o jogo coletivo do Bauru funcionar, o Macaé conseguiu se aproveitar da individualidade do armador Anthony, que anotou 10 pontos e teve 100% de aproveitamento, para largar na frente com 24 a 22.

No segundo quarto, porém, o jogo coletivo do Bauru começou a levar vantagem sobre a individualidade do Macaé. Com uma boa participação do banco de reservas, a equipe paulista passou a liderar o placar e foi para o intervalo com a vantagem de 45 a 37.

Na volta para a segunda etapa, o Bauru viu seu aproveitamento de acerto nos arremessos diminuir. No entanto, isto não impediu que a equipe ampliasse sua vantagem no placar. Novamente com boa atuação coletiva, a equipe paulista aumentou em sete pontos sua liderança e foi para o quarto decisivo com 69 a 54 no placar.

O quarto período teve início com uma grande arrancada do Macaé, que conseguiu de maneira incrível diminuir a vantagem do adversário para somente três pontos. O Bauru, porém, teve frieza e voltou para o jogo, retomando parte da distância no marcador. O lance decisivo, porém, veio no minuto final, quando Deodato acertou uma cesta de três pontos, abriu 11 de frente e praticamente decretou a classificação dos paulistas, que encerraram o jogo com vitória por 93 a 83.