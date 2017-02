Bauru exalta empenho em bom momento da equipe no NBB

Terceiro colocado na tabela do Novo Basquete Brasil, o Bauru vive um de seus melhores momentos na primeira fase da competição. Após a vitória sobre o Liga Sorocabana, nesta quinta-feira, em que a equipe apresentou um grande basquete, todo o elenco se mostrou empolgado com as atuações recentes.

“Nós tornamos o jogo mais fácil, primeiro porque respeitamos o adversário e entramos com a boa postura, mas também porque os jogadores se entregaram e defenderam bem. É isso que vem fazendo uma grande diferença para nós”, comemorou Demétrius depois do final da partida.

Confira também:

Em jogo disputado, Pinheiros vence Macaé; Bauru bate Paulistano

Rafael Hettsheimeir deixa o Bauru e assina com equipe da Espanha

O triunfo desta semana no ginásio Panela de Pressão foi o quinto consecutivo dos bauruenses no NBB. Com o resultado, o time do interior paulista passou a ser o atual dono da maior sequência positiva do torneio.

“O time de Sorocaba tem um sistema ofensivo muito bom, mas conseguimos manter nossa defesa forte e minar o ataque deles, que converteu apenas 55 pontos. Quando nossa defesa encaixa, o ataque flui e a vitória fica mais próxima”, completou o ala, Léo Mendi, autor de 14 pontos contra os sorocabanos.

Com o foco de manter o bom rendimento e estender a série de vitórias, o Bauru tem um importante confronto às 20h da próxima terça-feira, atuando pela terceira vez como mandante, diante do Pinheiros. Os bauruenses aparecem imediatamente atrás de Flamengo e Brasília na tabela, com um total de 12 vitórias em 18 jogos (66,7% de aproveitamento).

“O Pinheiros é um rival dificílimo, uma equipe que vem crescendo e se mantendo entre os primeiros. O importante é que teremos um bom tempo de treinamento para poder enfrentá-los. Espero que a gente continue fazendo uma boa defesa para conseguir mais uma vitória”, disse Demétrius, projetando o duelo contra os paulistanos.