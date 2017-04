Westbrook faz 42º triplo-duplo na temporada e supera recorde

Após dois jogos de espera, finalmente o recorde de triple-doubles em uma mesma temporada foi quebrado por Rusell Westbrook. A chegada ao jogo de número 42 com mais de 10 pontos, rebotes e assistências ainda veio em grande estilo. Neste domingo, o Oklahoma City Thunder visitou o Denver Nuggets e conquistou uma vitória com muito sofrimento por 106 a 105, consolidada com uma cesta de três pontos justamente do armador dono da noite, no estouro do cronômetro.

Crucial na equipe do OKC o dono da camisa 0 superou uma marca histórica, de 41 triplos-duplos na mesma temporada, até então pertencente ao Oscar Robertson, que realizou o feito em 1961/62. Westbrook ainda foi o cestinha da noite, terminando o duelo com 50 pontos, além de 16 rebotes e 10 assistências.

Com o resultado, o aproveitamento do Oklahoma, sexto colocado da conferência oeste, subiu para 57,5%. Pela mesma tabela, os Nuggets seguem fora da zona de classificação dos playoffs, ocupando a nona posição, com 38 vitórias em 80 jogos.

Pela próxima rodada, Westbrook vai em busca de estender ainda mais o próprio recorde, nesta terça-feira, quando o Thunder visita o Minnesota Timberwolves. No mesmo dia, o time de Denver também joga fora de casa, contra o Dallas Mavericks.

O duelo deste domingo foi marcado pelo equilíbrio no começo, mas os donos da casa cresceram no terceiro período e dispararam à frente. O OKC, porém, contou com toda a habilidade de Russel Westbrook para se recuperar no último período e conseguir a virada.

O ponto que definiu o resultado no Pepsi Center saiu das mãos do grande astro da noite. Instantes antes do último estouro do cronômetro, quando os Nuggets venciam por 105 a 103, Westbrook arriscou a cesta de três e acertou, dando a vitória ao Oklahoma.