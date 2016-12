Westbrook faz 42 pontos e comanda vitória do OKC sobre os Pelicans

Relembre:

Já os Pelicans seguem entre as piores equipes desta temporada regular. A franquia ocupa a 12ª colocação da tabela do Oeste, com apenas 32,3% de aproveitamento – 10 vitórias e 21 derrotas.

Contando com nova atuação de gala de Westbrook, o time de Oklahoma não passou grandes dificuldades e, depois de ficar atrás apenas nos primeiros momentos do confronto, assumiu a liderança no placar e apenas manteve a vantagem. Os Pelicans até que tentaram pressionar, contando com a estrela do pivô Anthony Davis, autor de 34 pontos, mas acabou não conseguindo segurar os Thunders.

O OKC volta a quadra nesta sexta-feira, quando vai a Boston encarar os Celtics. No mesmo dia, o New Orleans joga como visitante diante do Chicago Bulls.

Confira os resultados desta quarta-feira pela NBA (horários de Brasília):

22h Cleveland Cavaliers 113 x 102 Milwaulkee Bucks

22h30 Minnesota Timberwolves 92 x 84 Atlanta Hawks

22h30 Detroit Pistons 86 x 98 Mepnhis Grizzlies

23h Washington Wizards 107 x 97 Chigaco Bulls

23h Oklahoma City Thunder 121 x 110 New Orleans Pelicans

1h30 Golden State Warriors 104 x 74 Utah Jazz

1h30 Los Angeles Clippers 119 x 102 Denver Nuggets

1h30 Sacramento Kings 126 x 121 Portland Trail Blazers