Westbrook chega ao 20º triplo duplo em vitória do OKC sobre os Kings

O prêmio de MVP (jogador mais valioso) de 2016/17 parece cada vez mais próximo de Russell Westbrook. Na madrugada desta segunda-feira o principal jogador do Oklahoma City Thunder chegou ao seu 20º triplo-duplo da temporada e novamente fez a diferença para a sua equipe vencer o Sacramento Kings por 122 a 118, fora de casa.

Com a marca alcançada contra os Kings, Westbrook superou o número de triplos-duplos da temporada passada, quando acumulou 19. Com 36 pontos, 12 rebotes e dez assistências, o armador também saiu de quadra como cestinha da partida. Pelo lado dos donos da casa, o principal destaque foi DeMarcus Cousins, que encerrou o duelo com 31 pontos.

O Oklahoma City Thunder não se sentiu acuado pelo fato de estar jogando fora de casa e tomou as rédeas da partida desde o primeiro quarto. Melhor que os donos da casa, a franquia atual sexta colocada da Conferência Oeste demonstrou bom volume de jogo para ter o domínio e abrir vantagem.

Com o auxílio do pivô turco Enes Kanter, que também teve boa atuação, Westbrook infernizou a defesa do Sacramento Kings e ampliou ainda mais a vantagem da sua equipe no segundo quarto. Indo para o intervalo em boa posição na partida, o OKC viu os rivais reagirem no terceiro quarto, quando chegaram a encostar, no entanto, mantiveram a calma e contaram com o poder de decisão do seu principal jogador para garantir o 25º triunfo da atual temporada.

Se recuperando da derrota para o Minnesota Timberwolves, agora o Oklahoma City Thunder tentará embalar uma nova sequência de bons resultados. O próximo compromisso da equipe acontece já nesta segunda-feira, contra o Los Angeles Clippers, em Los Angeles. Já o Sacramento Kings terá pela frente o Indiana Pacers, novamente em casa, na quarta-feira.