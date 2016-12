Warriors vencem Nets fora de casa e seguem líderes no Oeste

Com uma atípica atuação sem brilho de Stephen Curry, o Golden State Warriors superou o Brooklyn Nets por 117 a 101 na noite desta quinta-feira e emplacou a 26ª vitória na temporada regular da NBA, marca que garante a equipe na liderança da Conferência Oeste. Já a franquia de Nova York é a 15ª – última – colocada no Leste, com 21 derrotas e apenas sete vitórias.

Apesar da fase ruim, os Nets deram trabalho para os Warriors. O time do Brooklyn esteve à frente no placar na maior parte do duelo, sendo superado apenas no final do terceiro quarto. Já na última parte do confronto, não conseguiu se recuperar e sucumbiu diante da equipe da Califórnia.

O grande nome da noite foi Kevin Durant, que marcou 26 pontos, pegou nove rebotes e deu sete assistências. Klay Thompson anotou 23 e Zaza Pachulia ajudou com 15 pontos, quatro assistências e 14 rebotes. O brasileiro Anderson Varejão atuou por apenas cinco minutos e conquistou apenas um rebote para os vencedores. Já o cestinha da partida foi Brook Lopez, dos Nets, com 28 pontos, oito rebotes e duas assistências.

Jogando fora de casa, o Boston Celtics derrotou o Indiana Pacers e emplacou mais uma vitória na NBA. Com boa atuação de Isaiah Thomas, que fez 28 pontos, nove assistências e um rebote, a equipe venceu pelo placar de 109 a 102 e é a terceira colocada da Conferência Leste, com 17 vitórias e 12 derrotas. Os Pacers aparecem na sétima colocação, com 15 vitórias e 16 derrotas.

Ainda nesta quinta o San Antonio Spurs, segundo colocado da Conferência Oeste, perdeu para o Los Angeles Clippers, terceiro colocado, por 106 a 101. As boas atuações da franquia de Los Angeles ficaram por conta de Chris Paul, DeAndre Jordan e Marreese Speights. O cestinha do jogo, porém, foi Kawhi Leonard, dos Spurs, que anotou 27 pontos, nove rebotes e cinco assistências.

Confira abaixo todos os resultados desta quinta-feira na NBA:

Boston Celtics 109 x 102 Indiana Pacers

Golden State Warriors 117 x 101 Brooklyn Nets

Orlando Magic 95 x 106 New York Knicks

Los Angeles Lakers 107 x 115 Miami Heat

San Antonio Spurs 101 x 106 Los Angeles Clippers