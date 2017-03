Wade sofre fratura no cotovelo e desfalca Bulls na temporada regular

Nesta quinta-feira, o Chicago Bulls confirmou que Dwyane Wade, um dos principais jogadores da NBA e uma das estrelas da equipe, está fora do restante da temporada regular após uma lesão no cotovelo direito.

De acordo com os Bulls, Wade sofreu a lesão durante a derrota do Chicago para o Memphis Grizzlies por 98 a 91 nesta quarta-feira. Após uma ressonância magnética, Dwyane foi diagnosticado com um entorse e uma pequena fratura no cotovelo direito.

Com isso, o camisa 3 está fora do restante da temporada regular da NBA. Atualmente, o Chicago é o décimo colocado da Conferência Leste, e não estaria classificado para os playoffs. Os Bulls voltam a jogar já nesta sexta, quando visitam o Washington Wizards.

Mesmo aos 35 anos, Wade segue sendo um dos principais atletas em atividade na NBA. No atual campeonato, seu primeiro com o Chicago, após defender o Miami Heat por 13 temporadas, Wade tem média por partida de 18,6 pontos, 4,5 rebotes e 3,9 assistências.