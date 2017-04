Trail Blazers passam por Spurs no sufoco e garantem playoffs

Em placar apertado, a equipe do Portland Trail Blazers garantiu sua passagem até a pós-temporada. Na noite da última segunda-feira, recebendo o San Antonio Spurs no ginásio Moda Center, a franquia descansou alguns de seus principais atletas, como Damian Lillard e CJ McCollum, mas conseguiu o triunfo por 99 a 98 graças a cesta decisiva de Noah Vonleh no final, em rodada da temporada regular da NBA.

A vitória deixou os Trail Blazers na oitavas posição da Conferência Oeste, com 41 vitórias em 81 confrontos. Já a equipe texana, classificada com tranquilidade na segunda posição, conheceu sua 20ª derrota.

Graças a uma combinação de resultados a franquia de Portland já se garantiu nos playoffs da NBA, já que o nono colocado, o Phoenix Suns, não poderá mais ultrapassar os Blazers na classificação após uma derrota em seu compromisso mais recente.

Mesmo já classificado, o Spurs mandou para a quadra seus maiores nomes, e Kawhi Leonard, candidato forte a o prêmio de jogador da temporada, foi o melhor pontuador da equipe, com 18 tentos. Tony Parker e LaMarcus Aldridge, com 12 pontos cada um, também foram destaque, assim como o pivô espanhol Pau Gasol, que contribuiu com 13 rebotes.

Pelos Trail Blazers, Shabazz Napier foi o cestinha do duelo e terminou com 32 pontos, enquanto Evan Turner anotou 16 pontos e 7 assistências. Heroi da noite, Noah Vonleh conseguiu um duplo-duplo, de 12 pontos e 11 rebotes.