Técnico diz que Cavs x Warriors pode ser nova grande rivalidade da NBA

O domingo não será marcado apenas pela comemoração do Natal. Pela temporada 2016/2017 da NBA, o Cleveland Cavaliers, atual campeão, recebe o Golden State Warriors, e será a primeira partida entre as equipes após a última decisão. Para o técnico dos Cavs, Tyronn Lue, a rivalidade entre os dois times pode se tornar a maior da liga.

Historicamente, a maior rivalidade entre duas equipes da NBA é entre o Boston Celtics e o Los Angeles Lakers. Os times já disputaram 11 finais entre eles, e as coisas esquentaram nos anos 80.

Porém, nesta temporada, Cavaliers e Warriors podem fazer uma coisa que Celtics e Lakers, ou qualquer outro time da NBA, jamais conseguiu: as duas mesmas equipes decidirem o título pelo terceiro ano seguido. Por isso, Lue acredita que a rivalidade entre Cavs e GSW pode aumentar ainda mais.

“Bom, eles (Celtics e Lakers) venceram muitos campeonatos naquela época. Se os dois times (Cavaliers e Warriors) continuarem juntos e seguirem vencendo, pode ser dessa forma. Eles têm um ótimo time, assim como nós também. Quando você fala de basquete, fala de Golden State, Cleveland, San Antonio. É um ótimo lugar para estar”, declarou Tyronn.

Na atual temporada, Cleveland e Golden State são os atuais líderes de suas conferências. No Leste, os Cavaliers aparecem com 22 vitórias e seis derrotas, enquanto no Oeste os Warriors exibem 27 triunfos e quatro revezes. O jogo deste domingo acontece às 17h30.