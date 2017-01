Spurs vencem Raptors fora de casa em duelo sem principais estrelas

No jogo entre as duas segundas potências das Conferências da NBA, quem saiu melhor foi o segundo colocado do Oeste. Jogando fora de casa e sem Kawhi Leonard, o San Antonio Spurs venceu o Toronto Raptors por 108 a 106 em jogo muito equilibrado.

Os Spurs agora têm 36 vitórias e nove derrotas e seguem na segunda colocação da Conferência Oeste. Na Leste, os Raptors também mantiveram a vice-liderança, com 28 triunfos e 17 revezes. O próximo compromisso da equipe canadense será contra o Memphis Grizzlies fora de casa, já nesta quarta-feira, enquanto o time de San Antonio volta às quadras apenas na sexta, também fora, contra o New Orleans Pelicans.

Com Leonard poupado pelo técnico Gregg Popovich, o San Antonio contou com o forte jogo coletivo da equipe para sair com a vitória. Foram 53 pontos vindos do banco, com destaque para Patty Mills, que anotou 18.

Mesmo com as adversidades, a equipe texana dominou grande parte da partida. Os Spurs venceram o primeiro quarto por 29 a 25 e foram para o intervalo com vantagem ainda maior após dominarem a segunda parcial por 32 a 29.

Liderados por Kyle Lowry e sem a presença de DeMar DeRozan, os Raptors reagiram no terceiro quarto. A equipe canadense incendiou o ginásio Air Canada Centre vencendo por 25 a 18, empatando o marcador e deixando a decisão para o último período.

E a partida seguiu empatada em 104 a 104 com apenas 1min49s para o final. Dejounte Murray, então, acertou um arremesso de dentro do garrafão e deu a vantagem para os Spurs. Usando a tática de forçar faltas, os Raptors tentaram cavar lances livres para o pivô LaMarcus Aldridge, mas o grandalhão acertou duas de quatro tentativas e elevou a vantagem dos visitantes.

Aldridge foi o cestinha da franquia de San Antonio na partida, com 21 pontos e sete rebotes. Murray e David Lee saíram de quadra com 11 pontos cada e o reserva Davis Bertans, pontuou 12 vezes. Manu Ginobli e Bryn Forbes (8) e Dewayne Dedmon (7) também pontuaram bem como reservas.

Pelo lado dos Raptors, Lowry foi o grande pontuador da partida, com 30 tentos. O reserva Terrence Ross, com 21, foi o segundo cestinha da equipe. Em 25 minutos jogador, Lucas Nogueira mostrou o porquê de receber cada vez mais chances do treinador, anotando seis pontos e recuperando dez bolas, sendo quatro no setor ofensivo. O brasileiro ainda roubou uma bola e deu dois tocos na partida.

Confira os resultados da rodada:

San Antonio Spurs 108 x 106 Toronto Raptors

Los Angeles Clippers 110 x 121 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 108 x 123 Washington Wizards

Chicago Bulls 100 x 92 Orlando Magic

Utah Jazz 93 x 103 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 112 x 111 Phoenix Suns