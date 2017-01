Nuggets atropelam Pacers em partida da NBA realizada em Londres

Nesta quinta-feira, uma partida da NBA agitou Londres, na Inglaterra. Em jogo realizado na O2 Arena, quem levou a melhor foi o Denver Nuggets, que atropelou o Indiana Pacers e venceu por 140 a 112.

Com o resultado, o Denver chegou à 15ª vitória na temporada 2016/2017 da NBA. Porém, os 23 revezes ainda deixam a equipe fora da briga pelos playoffs na Conferência Oeste. Já o Indiana aparece com 20 triunfos e 19 derrotas, mas segue na parte intermediária da tabela do Leste.

Os Nuggets construíram o placar no segundo e no terceiro quartos. Após um início de jogo equilibrado, o Denver foi para o último quarto vencendo por 106 a 76. Com 30 pontos de frente, a equipe apenas administrou a vantagem, perdendo ainda a última parcial por dois pontos.

Outro destaque importante foi o fato dos Nuggets terem marcado mais de 30 pontos em todos os quartos da partida, enquanto os Pacers só conseguiram a marca no último. O cestinha do jogo foi Nikola Jokic, do Denver, que marcou 22 pontos, além de dez assistências. Pelo lado do Indiana, CJ Miles marcou 20 pontos.

O jogo de NBA em Londres ainda chamou a atenção de diversos astros do futebol mundial, que estiveram na O2 Arena, como Dele Alli, Alexis Sánchez, Mesut Ozil e Michael Ballack.

Os times voltam a atuar na próxima segunda-feira. O Denver recebe o Orlando Magic, enquanto o Indiana também joga em casa, e se prepara para encarar o New Orleans Pelicans.