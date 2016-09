Motivado, Felício projeta Bulls chegando com força aos playoffs

Next

A expectativas de Cristiano Felício para o Chicago Bulls na próxima temporada da NBA são altas. Avaliando a força de sua equipe, o brasileiro considera que a qualidade se manteve apesar das mudanças pesadas nas peças principais: se saíram estrelas Pau Gasol e Derrick Rose, chegaram outros nomes badalados, como dos de Dwyane Wade e Rajon Rondo.

“A equipe mudou bastante da temporada passada para essa. Saíram alguns jogadores importantes, como Gasol, Rose e Noah, mas chegaram nomes de peso, como Wade, Lopez e Rondo, e acredito que esse será um ano muito bom para a gente. Estou confiante, mais motivado, impossível”, disse o brasileiro.

Com pensamento ambicioso, Felício vê os Bulls com possibilidade de chegar até a pós-temporada da NBA ostentando chances concretas de brigar pelo título da liga, ressaltando que é preciso não pular etapas na hora de traçar objetivos com o time.

“Há uma expectativa grande dos fãs, da mídia, e uma confiança de todos nós de que será um ótimo ano. Temos os objetivos muito claros: fazer uma boa temporada e chegar forte nos playoffs, pensando em dar um passo de cada vez, buscar algo grande”, completou.

