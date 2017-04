Lakers batem Timberwolves com bola de três no último segundo

De maneira emocionante, o Los Angeles Lakers conquistou vitória na noite do último domingo pela temporada regular da NBA, diante do Minnesota Timberwolves. Atuando dentro de casa, no Staples Center, os Lakers perdiam até o último segundo de partida, quando uma bola de três pontos decisiva caiu para decretar o triunfo em 110 a 109, para a explosão da torcida presente no ginásio.

Apesar do confronto repleto de emoção, a situação de ambas as franquias não é nada boa na Conferência Oeste: os Lakers venceram apenas pela 25ª vez e são apenas o 14º colocado, muito longe dos playoffs, enquanto os Timberwolves conheceram sua 49ª derrota e ficam em 13º.

Em partida marcada pelo equilíbrio, os anfitriões abriram boa margem no primeiro quarto, que foi diminuída pelos anfitriões no período seguinte. Nos dois tempos finais, a troca da dianteira do placar passou a ser mais constante.

Há poucos segundos do fim, a franquia de Minnesota tinha 109 a 107 em seu favor, e os Lakers, em sua última posse, arriscaram com D’Angelo Russell de fora do garrafão. No sofrimento, a bola ainda bateu no aro antes de cair perfeitamente para a cesta, decretando a vitória dos donos da casa.

Heroi da noite, D’Angelo Russell fechou a partida com 16 pontos, mas o melhor pontuador dos Lakers foi Tyler Ennis, com 20. Jordan Clarkson também deu boa contribuição, com 17 pontos.

Pelos Timberwolves, Karl Anthony-Towns teve excelente atuação apesar da derrota, deixando a quadra com um duplo-duplo de 40 pontos e 21 rebotes. Andrew Wiggins também brilhou, e foi o cestinha da partida, com 41 pontos.