Kevin Durant volta com tudo e Warriors vencem a 14ª seguida

O Golden State Warriors não contou com a estrela Stephen Curry para a partida deste sábado, contra o New Orleans Pelicans. Sem o armador, coube ao ala-pivô Kevin Durant retornar após 19 jogos sem atuar e anotar um duplo-duplo, ajudando a equipe de Oakland a vencer por 123 a 101.

A volta de Durant não poderia ter sido melhor. O atleta anotou 16 pontos, além de 10 rebotes e seis assistências. Sem Curry, com lesão no joelho esquerdo, os Warriors não tiveram dificuldades para confirmar o favoritismo e voltar a mostrar a força do estrelado elenco.

A grande atuação de Durant ajudou os Warriors a vencerem o 14º jogo seguido, um recorde da equipe na temporada. Durant não atuava com a camisa da franquia de Oakland desde o dia 28 de fevereiro por conta de uma lesão no joelho esquerdo.

Com apenas três partidas restantes para o final da temporada regular, os Warriors já garantiram a primeira colocação da Conferência Oeste. Mesmo assim, o técnico Steve Kerr jogou com o que tinha de melhor. O treinador chegou a poupar Klay Thompson e Draymond Green nos últimos minutos, mas a equipe deixou claro que irá partir para os últimos jogos da temporada com força máxima.

Na próxima partida, os Warriors recebem a visita do Utah Jazz. Na atual temporada, foram sete vitórias contra os adversários em sete partidas disputadas.

Confira os resultados dos jogos deste sábado da NBA:

Brooklyn Nets 107 x 106 Chicago Bulls

Charlotte Hornets 114 x 121 Boston Celtics

Orlando Magic 112 x 127 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 82 x 90 Milwaukee Bucks

Washington Wizards 103 x 106 Miami Heat

San Antonio Spurs 87 x 98 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 101 x 86 Utah Jazz

Golden State Warriors 123 x 101 New Orleans Pelicans