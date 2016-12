Jogador dos Cavs passa por cirurgia e é desfalque por cerca de 3 meses

Titular do Cleveland Cavaliers na conquista inédita do título da NBA na última temporada, JR Smith não vem repetindo o bom desempenho no atual campeonato. Para dificultar a vida do camisa 5, após uma lesão no polegar direito sofrida contra Milwaukee Bucks, o atleta desfalcará a equipe de 12 a 14 semanas.

Em nota oficial, os Cavs confirmaram que Smith passou por uma complexa cirurgia, que demandará um período de recuperação de 12 a 14 semanas. Assim, a data de volta do jogador pode coincidir com os playoffs da NBA, nos quais, ao que tudo indica, o Cleveland estará.

Apesar da baixa importante, JR não vinha fazendo uma boa temporada. Com uma média de 8.6 pontos por jogo, o camisa 5 é apenas o 152º pontuador da liga norte-americana de basquete. Os Cavaliers afirmaram que divulgarão notícias sobre a recuperação do jogador.

Recentemente, Smith já havia aparecido na mídia por causa da novela em que se transformou sua renovação com o Cleveland. Após muita negociação, JR renovou seu vínculo com os atuais campeões por quatro anos, recebendo aproximadamente R$ 182 milhões.