James, Irving e Durant são os mais votados em 1ª parcial do All-Star Game

A votação para o All-Star Game, jogo das estrelas da NBA, teve sua primeira parcial de votos populares divulgada nesta quinta-feira. Destaques em seus respectivos times, o ala LeBron James e o armador Kyrie Irving, ambos do Cleveland Cavaliers, e o ala Kevin Durant, do Golden State Warriors, aparecem como os três jogadores mais votados na lista até o momento.

A abertura da votação aconteceu no Natal e terá duração até o dia 16 de janeiro. Nesta edição do All-Star Game, as regras para a eleição dos atletas mudaram. Ao contrário dos últimos anos, os torcedores serão responsáveis por 50% do peso dos votos. A outra metade será dividida entre atletas e membros da imprensa, que terão direito a 25% cada um. O jogo está marcado para o dia 19 de fevereiro e será realizado no Smoothie King Center, na cidade de Nova Orleans.

A imprensa e os atletas iniciam sua votação na próxima semana, com cada participante escolhendo dois armadores e três alas ou pivôs de cada uma das duas conferências. Caso haja um empate, os votos dos torcedores terão peso maior no critério de desempate.

As equipes titulares serão formados pelos dois armadores e os três alas ou pivôs mais votados após o término da computação de votos das três categorias (fãs, imprensa e atletas). Se fossem levados em conta apenas os votos dos torcedores e a votação se encerrasse hoje, o time da Conferência Leste estaria formado com Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), com 543.030 votos, Dwyane Wade (Chicago Bulls), com 278.052, LeBron James (Cleveland Cavaliers), com 595.288, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) com 500.663, e Kevin Love (Cleveland Cavaliers), com 250.347.

Já na Conferência Oeste, a equipe titular teria Stephen Curry (Golden State Warriors), com 523.597 votos, James Harden (Houston Rockets), com 519.446, Kevin Durant (Golden State Warriors) com 541.209, Zaza Pachulia (Golden State Warriors), com 439.675, e Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), com 341.240. Outros sete jogadores completarão o banco de reservas de cada um dos times.

A votação dos torcedores pode ser realizada por diversas plataformas, entre elas o site oficial da NBA, Twitter, Facebook e aplicativos para celular.

Confira abaixo a 1ª parcial de votos para o All-Star Game:

CONFERÊNCIA LESTE

Alas e pivôs

1 LeBron James (CLE) 595,288

2 Giannis Antetokounmpo (MIL) 500,663

3 Kevin Love (CLE) 250,347

4 Joel Embiid (PHI) 221,984

5 Carmelo Anthony (NY) 189,817

6 Jimmy Butler (CHI) 189,066

7 Kristaps Porzingis (NY) 184,166

8 Paul George (IND) 138,332

9 Hassan Whiteside (MIA) 72,628

10 Jabari Parker (MIL) 64,141

Armadores

1 Kyrie Irving (CLE) 543,030

2 Dwyane Wade (CHI) 278,052

3 DeMar DeRozan (TOR) 253,340

4 Isaiah Thomas (BOS) 193,297

5 Derrick Rose (NY) 129,924

6 Kyle Lowry (TOR) 128,940

7 John Wall (WAS) 87,360

8 Jeremy Lin (BKN) 59,562

9 Kemba Walker (CHA) 52,122

10 Avery Bradley (BOS) 32,822

CONFERÊNCIA OESTE

Alas e pivôs

1 Kevin Durant (GS) 541,209

2 Zaza Pachulia (GS) 439,675

3 Kawhi Leonard (SA) 341,240

4 Anthony Davis (NO) 318,144

5 Draymond Green (GS) 236,315

6 DeMarcus Cousins (SAC) 202,317

7 Karl-Anthony Towns (MIN) 125,278

8 LaMarcus Aldridge (SA) 101,724

9 Blake Griffin (LAC) 100,524

10 Marc Gasol (MEM) 97,370

Armadores

1 Stephen Curry (GS) 523,597

2 James Harden (HOU) 519,446

3 Russell Westbrook (OKC) 501,652

4 Klay Thompson (GS) 293,054

5 Chris Paul (LAC) 173,830

6 Damian Lillard (POR) 117,857

7 Eric Gordon (HOU) 76,609

8 Manu Ginobili (SA) 65,832

9 Andre Iguodala (GS) 64,247

10 Zach LaVine (MIN) 53,642