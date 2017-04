Heat vence Cavs e decisão de últimas vagas nos playoffs fica para a rodada final

O Miami Heat segue vivo na luta por uma vaga nos playoffs. Nesta segunda-feira, a equipe da Flórida recebeu o Cleveland Cavaliers em jogo de vida ou morte na American Airlines Arena e, após o duelo ir para a prorrogação, conseguiu sair com uma salvadora vitória por 124 a 121.

Com o resultado, o Miami Heat chegou à 40ª vitória na Conferência Leste e se manteve com chances de classificação para os playoffs. Na nona colocação, a equipe da Flórida ainda tenta uma vaga entre os oito times que avançam na próxima quarta-feira, na última partida da temporada regular. Além de vencer, a franquia precisa torcer por uma derrota ou de Chicago Bulls ou Indiana Pacers.

Já o Cleveland Cavaliers, que já garantiu a vaga nos playoffs há algumas rodadas, ficou para trás na briga pela liderança da Conferência Leste contra o Boston Celtics. Para terminar a temporada regular na primeira posição, os Cavs precisam vencer e torcer por uma derrota do adversário direto.

Os grandes destaques da vitória do Miami Heat foram Hassan Whiteside, que anotou um duplo-duplo com 23 pontos e 18 rebotes, e Tyler Johnson, que veio do banco de reservas para ser o cestinha da equipe, com 24 pontos. Pelo lado dos Cavaliers, que tiveram Kyrie Irving e LeBron James poupados, destaque para Deron Williams, que foi o cestinha do jogo com 35 pontos, além de efetuar nove assistências, e Kevin Love, que conseguiu um duplo-duplo com 25 pontos e 10 rebotes.

O duelo entre as duas equipes foi marcado por momentos. Após equilíbrio nos primeiros minutos, o Cleveland Cavaliers conseguiu deslanchar no primeiro quarto e fechou a primeira parcial com 13 pontos de vantagem. No segundo período, porém, foi a vez do Miami Heat demonstrar superioridade e vencer por nove pontos de vantagem. Com isso, a partida foi para o intervalo com os Cavs liderando por 60 a 56.

O terceiro quarto ocorreu de maneira parecida ao primeiro. Melhor, o Cleveland Cavaliers conseguiu encaixar melhor seu jogo e voltar a ampliar a vantagem, encerrando a parcial com 11 pontos de vantagem.

O quarto período, no entanto, apresentou nova reação do Miami Heat, que contou com um início arrasador e precisou de quatro minutos para virar a partida e abrir três pontos de frente. Após verem a incrível virada da franquia da Flórida, que abriu sete pontos, os Cavs voltaram para a partida e conseguiram forçar a prorrogação, encerrando o tempo normal em 108 a 108.

Na disputa da prorrogação, o Miami Heat teve um início mais concentrado e conseguiu abrir seis pontos de vantagem logo de início, convertendo três arremessos de dois pontos. Os Cavs, no entanto, se aproveitaram de cestas de três pontos para voltar para a partida. Com o jogo disputado ponto a ponto até o fim, o momento crucial veio em falta de Kyle Korver, que permitiu o arremesso de dois lances livres para Tyler Johnson. Channing Frye ainda tentou o empate em cesta de três no último segundo, mas errou o arremesso, possibilitando o triunfo por 124 a 121 aos donos da casa.

Ambas as equipes fazem seu último jogo da temporada regular da NBA na próxima quarta-feira, às 21h(de Brasília). O Cleveland Cavaliers recebe o Toronto Raptors, na Quicken Loans Arena. Já o Miami Heat será anfitrião diante do Washington Wizards, na American Airlines Arena.

Indiana faz sua parte e vence fora de casa – Em duelo realizado também nesta segunda-feira, o Indiana Pacers, uma das três equipes que brigam por duas vagas para os playoffs, visitou o Philadelphia 76ers, no Wells Fargo Center, e fez sua parte ao vencer por 120 a 111. Com o resultado, a franquia se manteve na sétima colocação da Conferência Leste e vai para a última rodada tendo a vantagem de se classificar apenas com uma vitória sobre o Atlanta Hawks.

Bulls atropelam Magic – Outro postulante à vaga nos playoffs pela Conferência Leste, o Chicago Bulls recebeu o Orlando Magic, no United Center, e não tomou conhecimento do adversário, vencendo por 122 a 75. A franquia de Illinois, que está na oitava posição, também precisa somente de uma vitória na última rodada, diante do Brooklyn Nets, para confirmar sua vaga.

Celtics vencem – Disputando a liderança da Conferência Leste com o Cleveland Cavaliers, o Boston Celtics também fez sua parte diante do pior time da NBA nesta temporada e venceu o Brooklyn Nets pelo placar de 114 a 105, em jogo realizado no TD Garden. Com o resultado, os Celtics chegaram à 52ª vitória na temporada regular e, se triunfarem diante do Milwaukee Bucks, na quarta-feira, garantem a melhor campanha.

Outros resultados da rodada:

Milwaukee Bucks 89×79 Charlotte Hornets

Detroit Pistons 101×105 Washington Wizards