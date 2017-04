Hawks vencem e confirmam duelo contra os Wizards nos playoffs

Jogando em casa, Atlanta Hawks venceu o Charlotte Hornets por 103 a 76, nesta terça-feira. Com o resultado, a franquia da Geórgia garantiu a quinta colocação da Conferência Leste e definiu o seu adversário da primeira rodada dos playoffs, o Washington Wizards. A temporada 2016/17 acabou para os Hornets.

O destaque da partida foi Dwight Howard, que marcou 19 pontos e pegou 12 rebotes em 25 minutos de quadra, tempo de jogou pouco usual, justificando pelo fato dos reservas terem jogado bastante para os titulares serem poupados. Jeremy Lamb, que marcou 21 pontos, foi o melhor jogador do time visitante.

Na quarta-feira, será realizada o último dia de jogos da temporada regular da NBA e o Atlanta Hawks entrará em campo para enfrentar o Indiana Pacers, em Indiana.

O jogo

O time mandante jogou melhor desde o começo da partida e conseguiu abrir 38 a 26 ao término do primeiro quarto. Mantendo o ritmo, a partida foi para o intervalo com os Hawks vencendo por 63 a 44. Com uma boa vantagem, o técnico Mike Budenholzer passou a poupar os seus jogadores e dar tempo de jogo para os reservas.

Em nenhum momento o jogo pareceu que ficaria mais emocionante e o terceiro quarto terminou com o time de Atlanta vencendo por 84 a 61. O último quarto foi mais morno e com menos pontos, mas os Hawks marcaram mais pontos do que o seu adversário.

Confira outros resultados:

Minnesota Timberwolves 98 x 100 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 91 x 109 Denver Nuggets