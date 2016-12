Golden State e Cleveland vencem antes de se enfrentarem na NBA

Na rodada quase cheia desta sexta-feira na NBA (apenas New York Knicks e Indiana Pacers não jogaram), os dois líderes de Conferência tiveram vitórias diferentes. Na Oeste, o Golden State Warriors sofreu para bater o Detroit Pistons fora de casa por 119 a 113, enquanto, na Leste, o Cleveland Cavaliers não tomou conhecimento do Brooklyn Nets e venceu por 119 a 99 em seu ginásio. As partidas foram as últimas antes do confronto direto entre os líderes neste domingo, reeditando a final da última temporada da competição.

Em Detroit, o Golden State começou bem na partida e abriu certa vantagem no placar. Os Pistons, contudo, não deixaram barato e conseguiram uma reação, terminando o primeiro quarto perdendo por apenas um ponto (33 a 32).

Liderados por Tobias Harris e Kentavious Caldwell Pope (51 pontos combinados), a equipe da casa conquistou a virada antes do intervalo, vencendo a segunda parcial por 27 a 24. O Golden State, contudo, tinha Kevin Durant.

Crescendo em quadra, o ala foi o cestinha da partida com 32 pontos e comandou a virada para concretizar a vitória com 62 a 54 no segundo tempo. Durant ainda pegou oito rebotes e deu três assistências. Draymond Green saiu de quadra com um duplo-duplo de 10 rebotes e 12 assistências e Stephen Curry pontuou 25 vezes.

Os Warriors seguem liderando com folga a Conferência Oeste, com 27 vitórias e apenas quatro derrotas. Por sua vez, a equipe de Detroit é apenas a 11ª da Leste, tendo vencido 14 partidas e acabado derrotada em 18.

Cavaliers x Nets – Já na partida em Ohio, o Cleveland Cavaliers atropelou o Brooklyn Nets. Sem pontuações individuais extremamente altas, a equipe líder da Conferência Leste viu seus jogadores do banco atuarem muito bem.

Sete jogadores dos donos da casa conseguiram pontuar acima dos dois dígitos: Kay Felder (11), Channing Frye (12), Kyrie Irving (13), Mike Duleavy e Kevin Love (14 cada) e Tristan Thompson (16). O astro LeBron James foi o cestinha, com 19 pontos.

Deste jeito, os Cavaliers sobraram em quadra e venceram os três primeiros quartos com folga, abrindo 41 pontos de vantagem para os Nets. Descansando seus jogadores na parcial final, o técnico Tyron Lue viu com frieza a bela reação dos visitantes, que fizeram 42 a 21 no último quarto. A partida terminou 119 a 99 para os atuais campeões da NBA.

Agora com 22 vitórias e seis derrotas, os Cavs continuam na liderança da Conferência Leste, seguidos de perto pelo Toronto Raptors (21v, 8d). Últimos colocados da mesma conferência, os Nets seguem com o pior aproveitamento da NBA – ao lado do Philadelphia 76ers – com 7 triunfos e 22 revezes.

Thunder x Celtics – Mesmo jogando em casa, apoiado por sua torcida, o Boston Celtics não foi capaz de parar Russell Westbrook e acabou derrotado pelo Oklahoma City Thunder por 117 a 112. O armador foi decisivo em quadra com mais um triplo-duplo e 18 pontos no último quarto, assegurando a vitória de sua equipe.

À frente do placar durante a primeira metade do confronto, os Celtics tomaram a virada poucos segundos antes do intervalo. A equipe conseguiu voltar à frente na metade do quarto quarto, mas Westbrook decidiu o jogo com uma cesta de três pontos e quatro lances livres convertidos nos minutos finais.

O armador do Thunder saiu de quadra com 45 pontos, 11 rebotes e 11 assistências, liderando todos as estatísticas da partida. Do outro lado, o destaque do Boston também foi um armador. Isaiah Thomas pontuou 34 vezes e distribuiu 10 assistências.

Foi a 18ª vitória em 30 confrontos do time de Oklahoma, que segue dentro da zona de classificação para os playoffs da Conferência Oeste, na sexta colocação. No terceiro lugar da Leste, o Boston tem 17 triunfos e 13 derrotas.

Confira todos os resultados desta sexta-feira:

Chicago Bulls 91 x 103 Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers 90 x 109 Orlando Magic

Brooklyn Nets 99 x 119 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 117 x 112 Boston Celtics

Golden State Warriors 119 x 113 Detroit Pistons

Washington Wizards 96 x 123 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 109 x 115 Memphis Grizzlies

Miami Heat 87 x 91 New Orleans Pelicans

Sacramento Kings 109 x 105 Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks 109 x 108 Denver Nuggets

Toronto Raptors 104 x 98 Utah Jazz

Philadelphia 76ers 116 x 123 Phoenix Suns