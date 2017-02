DeRozan faz mais de 40 pontos e Raptors batem Celtics no Canadá

Em jogo disputado pela NBA na noite da última sexta-feira, Toronto Raptors e Boston Celtics se enfrentaram em mais uma rodada da temporada regular, no ginásio Air Canadá Centre, e os anfitriões levaram a melhor, liderados pela atuação de grande destaque da estrela DeMar DeRozan, triunfando pelo placar final de 107 a 97.

A importante vitória dos Raptors foi a 34ª na temporada, o que os deixa em confortável situação na quarta posição da Conferência Leste, com ótimas chances de ida aos playoffs. Os Celtics, apesar de terem conhecido seu 21º revés, também ostentam campanha positiva e estão em segundo.

Na ausência de Kyle Lowry, outro badalado atleta da franquia de Toronto, coube a DeRozan assumir o protagonismo da noite. Inspirado, o camisa 10 foi o cestinha do confronto e contabilizou 43 pontos para ajudar a confirmar a vitória.

Outras contribuições relevantes dadas pelos donos da casa vieram com Serge Ibaka, que anotou 15 pontos e sete rebotes, além de PJ Tucker, que passou perto do duplo-duplo ao fazer 9 pontos e pegar 10 rebotes.

Pelo lado de Boston, Isaiah Thomas foi novamente o principal expoente em quadra, com 20 pontos. Além do armador, Jamison Crowder e Marcus Smart, ambos com 19 tentos, também se destacaram.