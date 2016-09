Curry revela que ainda não superou derrota na final contra os Cavs

Stephen Curry ainda tenta lidar com a dura derrota sofrida na temporada passada da NBA, quando sua equipe, o Golden State Warriors, acabou perdendo o título para o Cleveland Cavaliers no último confronto da série, em casa. Passadas as desilusões, o MVP (jogador mais valioso) da temporada passada crê que o episódio poderá ajudar o elenco na busca pelo título na nova temporada, que inicia no fim de outubro.

“Eu ainda não superei o jogo 7 da final. É algo que ficará comigo para sempre, por razões boas e ruins. Obviamente você odeia essa sensação, mas é algo também motivador para voltar ainda mais forte e tentar não sofrer algo parecido novamente”, disse Curry. “Estou em um ponto que tento transformar os pesadelos do sétimo jogo em motivação para esta temporada”.

Liderando a série melhor de 7 por 3 a 1, bastava aos Warrios conquistarem mais um triunfo sobre os Cavaliers para se sagrarem bicampeões da NBA. O título tornaria a temporada espetacular do time de Oakland ainda mais especial, já que o elenco quebrou o recorde de maior número de vitórias na temporada regular, que pertencia ao Chicago Bulls de 1995/96. Fato é que a equipe de LeBron James demonstrou persistência para alcançarem uma virada épica e levarem o primeiro título de uma liga norte-americana para a cidade de Cleveland.

“Tínhamos muita confiança em conquistar o título e após a derrota eu fui abaixo. Mas não fiquei deprimido, precisava de um tempo, sai de férias com a família, participei de alguns treinamentos com alguns jovens e espero ter uma nova oportunidade de brigar pelo título no ano que vem”, completou o jogador, que optou por não participar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro com a seleção de basquete dos EUA.

