Com nova atuação de gala de Kevin Durant, Warriors vencem os Rockets

O Golden State Warriors manteve sua sequência de invencibilidade nesta sexta ao vencer o Houston Rockets, fora de casa, por 125 a 108. Enfrentando o atual terceiro colocado da Conferência Oeste, os vice-campeões da temporada passada contaram com mais uma exibição de gala de Kevin Durant para chegar ao sexto triunfo consecutivo.

Durant foi a estrela da noite. O novo astro dos Warriors marcou 32 pontos para sair de quadra como cestinha da partida. Stephen Curry também teve importante atuação, contribuindo com mais 24 tentos e cinco cestas de três. Já pelo lado dos Rockets o suíço Clint Capela foi o principal pontuador da equipe (22), deixando para trás, inclusive, James Harden (17).

O Houston Rockets entrou no jogo ligado e não se intimidou diante dos líderes do Oeste. Jogando em casa, James Harden e companhia aproveitaram para ficar à frente no placar até os Warriors acordarem e anotarem dez pontos em sequência para virar a partida, terminando os primeiros doze minutos com a vantagem.

No segundo quarto o confronto seguiu equilibrado, mas os Warriors conseguiram alargar o placar com uma cesta de três pontos de Draymond Green, fazendo com que a vantagem se estendesse para os dois dígitos. No entanto, James Harden e seus companheiros trataram de recuperar o prejuízo e colaram de novo nos rivais. O jogo foi se encaminhando para o fim do primeiro tempo e a diferença era apenas de dois pontos, quando Curry chutou de três e deixou sua equipe um pouco mais tranquila para o início da segunda etapa.

Após o intervalo os visitantes voltaram ainda mais confiantes para a quadra. Pelo outro lado os Rockets pouco fizeram frente à uma defesa que conseguiu neutralizar bem suas jogadas. Curry seguiu decisivo no terceiro quarto para ajudar os Warriors a alcançar a maior vantagem da partida até então e deixar a vitória bem encaminhada.

Bastou ao time apenas administrar nos últimos doze minutos. O técnico Steve Kerr decidiu dar rodagem para os reservas, que mantiveram a média e não deixaram os Rockets sonharem com uma reação. Assim, o Golden State Warriors venceu mais um concorrente direto na sua conferência e vem provando que pode ser considerado novamente o favorito ao título da NBA.

Iniciando uma sequência de quatro jogos fora de casa contra os Rockets, os Warriors enfrentam agora o Orlando Magic, neste domingo, em Orlando. Já o time de James Harden tentará se recuperar do revés já neste sábado, contra o Memphis Grizzlies, em Memphis.