Com carreira sob risco, Bosh garante que voltará a atuar na NBA

O pivô Chris Bosh, astro do Miami Heat, segue lutando para voltar a jogar, após ser diagnosticado com um coágulo na perna, que o tirou da parte final da temporada 2015/2016. Os treinos para o próximo campeonato começam em breve, e o atleta falou sobre sua situação.

“Quando fui ao médico, e tive o diagnóstico, eles garantiram que minha temporada tinha acabado e, provavelmente, não poderia voltar a jogar profissionalmente. Fui completamente descartado”, lamentou Bosh, em reportagem no site Uninterrupted.

Apesar da notícia ruim, Chris garantiu que não desistiu, e nem mesmo pensou em se aposentar de uma vez. “Não sou obrigado a concordar com o diagnóstico. Coloquei na cabeça que voltaria, tenho talento para isso”, completou o camisa 1 do Heat.

Mesmo com a vontade de retornar às quadras, o pivô ainda não está liberado pelo departamento médico da franquia de Miami. A próxima temporada da NBA começa no dia 25 de outubro, e as equipes já iniciam suas preparações.

Bosh fez parte do trio de estrelas que ajudou o Heat a levar o bicampeonato da NBA, em 2012 e 2013. Os outros dois craques, Dwyane Wade e LeBron James, não estão mais na equipe. O primeiro saiu após a última temporada, indo para o Chicago Bulls. LeBron, por sua vez, voltou ao Cleveland Cavaliers em 2014, sendo campeão em 2016.

