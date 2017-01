Clippers dominam os Lakers e levam a melhor no clássico de Los Angeles

O Staples Center recebeu neste sábado, em duelo da temporada regular da NBA, mais um capítulo do clássico da cidade de Los Angeles. Em melhor momento, os Clippers não tiveram dificuldades dentro de quadra e conquistaram uma tranquila vitória pelo placar de 113 a 97.

O domínio dos Clippers foi evidente durante toda a partida. Mandante do jogo deste sábado, a equipe construiu a vitória durante os quatro períodos disputados e não deixou os Lakers assumirem a liderança no placar em nenhum momento sequer da partida.

Logo no primeiro quarto, os Clippers abriram 11 pontos de vantagem para o rival, liderando por 26 a 15. No período seguinte, a dominância seguiu e o primeiro tempo fechou com vitória parcial de 58 a 39.

Na etapa final, os Lakers voltaram melhores do que o adversário, mas não chegaram sequer a assustar no placar. Mesmo vendo a diferença no placar cair, os Clippers conseguiram administrar a vitória e fechar a partida em 113 a 97.

A vitória do Los Angeles Clippers teve o destaque de dois atletas que já estão acostumados a brilhar com a camisa da equipe. Com 24 pontos anotados, além de 21 rebotes e dois tocos, o pivô DeAndre Jordan foi o cestinha da partida. Já o armador Chris Paul teve 20 pontos anotados, além de 13 assistências e dois roubos de bola, também chegando a um duplo-duplo.

Pelo lado dos Los Angeles Lakers, o maior pontuador foi o armador Jordan Clarkson, que anotou 21 pontos. Já o brasileiro Marcelinho Huertas veio do banco de reservas e teve atuação apagada, contabilizando quatro pontos e duas assistências em 12 minutos em quadra.

Com o resultado, os Clippers chegaram à 28ª vitória na NBA e seguem firmes na quarta colocação da Conferência Oeste. Já os Lakers fazem uma campanha oposta a dos rivais e se encontram na antepenúltima colocação, com 15 vitórias e 29 derrotas.

Os Lakers voltam às quadras na madrugada de domingo para segunda-feira, quando recebem o Detroit Pistons, no Staples Center. No mesmo local, na madrugada de segunda para terça-feira, os Clippers enfrentam o Oklahoma City Thunder.