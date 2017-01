Brasileiro Nenê decide para os Rockets e ofusca 49 pontos de Westbrook

O Houston Rockets segue embalado na atual temporada da NBA. Na noite desta quinta-feira o time liderado por James Harden superou o Oklahoma City Thunder, em casa, por 118 a 116 em um jogo de tirar o fôlego. Com dois arremessos livres do pivô brasileiro Nenê, os anfitriões conseguiram desempatar o duelo nos últimos segundos da partida, garantindo assim o 28º triunfo, sexto seguido na competição, e se mantendo firme na terceira colocação da Conferência Oeste.

O confronto entre as duas franquias foi marcado pelo equilíbrio. Se pelo lado dos donos da casa James Harden comandava as ações, do outro lado estava Russell Westbrook, que deixou a quadra com nada mais, nada menos que 49 pontos, se garantindo como cestinha da partida. Mesmo assim, o armador não conseguiu conduzir sozinho sua equipe à vitória e teve de amargar o 16º revés nesta temporada regular.

O jogo – O Oklahoma City Thunder começou a partida de maneira ousada e não tomou conhecimento dos donos da casa. Com boa fluência de jogo os visitantes conseguiram fazer frente aos rivais e terminar os primeiros 12 minutos em vantagem.

Já no segundo quarto o Houston Rockets acordou para o jogo e tratou de virar a partida. Começando como titular, Nenê Hilário contribui bastante para que sua equipe pudesse se reerguer em quadra, marcando 18 pontos e sendo uma das principais referências ofensivas para James Harden, maior pontuador da franquia texana, com 26 tentos.

Sem conseguir encaixar um jogo tão coletivo quanto o dos Rockets, o Oklahoma City Thunder teve de apostar tudo em Russell Westbrook. Mesmo não tendo nesta temporada a presença de Kevin Durant, que rumou para os Warriors, o armador buscava compensar a falta de jogadores decisivos da equipe nos arremessos de três e ia fazendo o que podia e o que não podia para não deixar os donos da casa se distanciarem no marcador.

Com sucesso, o Oklahoma aproveitou o cochilo dos Rockets no último quarto para chegar ao empate e dar tons ainda mais dramáticos ao duelo. Faltando poucos segundos para o estouro do cronômetro e com a posse de bola pertencendo aos donos da casa, o brasileiro Nenê partia para a cravada, quando acabou recebendo contato. Resultado: dois lances livres.

Coube a Nenê converter os dois arremessos para garantir mais um importante triunfo ao Houston Rockets e garantir a festa da torcida que compareceu ao Toyota Center, no Texas. Agora, o terceiro colocado do Oeste tem como próxima tarefa vencer o Orlando Magic, já nesta sexta-feira, fora de casa. Já o Oklahoma City Thunder recebe o Denver Nuggets no sábado.