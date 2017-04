Astros da NBA reagem ao recorde de Russell Westbrook

Russel Westbrook cravou seu nome da história da NBA no último domingo, ao conseguir chegar ao 42º triplo-duplo na temporada regular, mais do que qualquer outro atleta já alcançou. E seu feito foi admirado por outros grandes nomes do esporte, que se renderam ao momento de brilho do armador do Oklahoma City Thunder.

Michael Jordan, astro ex-Chicago Bulls e maior nome da história da NBA, foi um dos que se manifestou, através de sua conta oficial do twitter. “Pegue seu trono, Westbrook”, publicou o ex-atleta.

Uma das estrelas atuais do time dos Los Angeles Clippers, Blake Griffin, se rendeu ao recorde e pediu que Westbrook seja premiado como o melhor jogador da temporada. “Uau, Russ. Dê a esse homem o MVP”, comentou.

Grande concorrente do astro do Thunder pelo prêmio de jogador da temporada, LeBron James parabenizou a marca do colega: “Parabéns ao irmão Russell Westbrook por definir esse recorde”.

Outro nome importante do Cleveland Cavaliers, Kevin Love foi outro a demonstrar grande admiração em sua página do twitter: “História feita! Temporada inacreditável até aqui, irmão. 42 triplos-duplos e o ponto da vitória!”, publicou, comentando o confronto do último domingo.