Time alemão muda nome do estádio para homenagear torcedor falecido

O SV Darmstadt, que disputa a primeira divisão do Campeonato Alemão pela segunda vez consecutiva, mudará o nome do seu estádio para homenagear um torcedor que faleceu devido a um câncer. Durante toda a temporada, o popular “Merck-Stadion am Böllenfalltor” será batizado de “Jonathan Heimes-Stadiom am Böllenfalltor”.

O homenageado morreu em março, aos 26 anos de idade. Jonathan era filho de um funcionário da empresa de tecnologia Merck, antiga dona dos naming rights do estádio, que teve a ideia de realizar a homenagem.

Para o capitão do Darmstadt, o zagueiro Aytac Sulu, a atitude é uma “motivação extra” à equipe, que busca se manter na elite do futebol alemão após ter se salvado do rebaixamento na última temporada.

A “estreia” do Darmstadt no Jonathan Heimes-Stadiom será no próximo sábado, dia 10, contra o Eintracht Frankfurt, pela segunda rodada da Bundesliga. Na rodada de estreia, a equipe foi superada pelo Colônia, fora de casa, por 2 a 0.

