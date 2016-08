Jogando em casa, Hertha quase deixa vitória escapar contra o Freiburg

Next

A partida entre Hertha Berlim e Freiburg não foi animadora para o torcedor durante todo seu tempo regulamentar. Sem muitas chances de gol, o Hertha vencia por 1 a 0 em sua casa por até os 90 minutos. Nos acréscimos, o Freiburg conseguiu o empate, mas no lance seguinte a equipe de Berlim voltou a marcar e garantir o resultado.

Durante os primeiros 25 minutos da primeira etapa, nenhuma equipe conseguiu um arremate ao gol rival. A primeira chance aconteceu aos 30 minutos, com Weiser recebendo na entrada da área e chutando forte. A bola passou perto do gol do Freiburg.

Em resposta, aos 39, Vincenzo Grifo arrancou dentro da área e recebeu passe em profundidade. Seu chute, contudo, foi bloqueado pelo zagueiro do Hertha com um carrinho pontual.

Já na segunda etapa, aos 12 minutos, Haraguchi, do Hertha, recebeu belo passe e chutou bem, no canto, mas o goleiro Schwolow foi bem no lance e defendeu sem dificuldades.

Todos os arremates das duas equipes dificilmente chegavam ao gol, com os zagueiros sempre precisos nos bloqueios. Aos 17 minutos, contudo, Ibisevic tocou para Darida, da entrada da área, abrir o placar para os donos da casa.

A monotonia tomou conta até os minutos finais da partida. Nos acréscimos, contudo, algo que ainda não tinha acontecido. Aos 48, em escanteio, Hofler subiu mais alto e empatou para o Freiburg.

Na sequência, aos 50, Schieber recebeu dentro da área e mandou forte para os fundos da rede, devolvendo a vantagem para o Hertha e salvado o mal resultado nos últimos instantes de partida.

Com a vitória na primeira partida, o Hertha integra as equipes com três pontos na tabela, enquanto o Freiburg vai para a parte de baixo da tabela. Na próxima rodada, o Berlim viaja para enfrentar o Ingolstadt, enquanto o Freiburg recebe o Borussia Monchengladbach.

