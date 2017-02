Hamburgo vence “na marra” e segue na luta pela permanência na elite

A fama de ‘incaível’ segue segurando o Hamburgo na elite do futebol alemão. Nesta sexta-feira, mais uma vez o estádio Volkspark ficou lotado para apoiar e levar a equipe até uma vitória sofrida em cima do Bayer Leverkusen por 1 a 0. O centroavante grego Papadopoulos marcou o gol salvador na abertura da 19ª rodada da Bundesliga. Com o resultado, o Hamburgo não conseguiu deixar a zona de rebaixamento, mas alcançou os 16 pontos e se igualou ao Werder Bremen, primeiro time fora da degola. Já o Leverkusen, que começou o jogo em 9º lugar, estaciona nos 24 pontos, seis atrás do Herta Berlin, que ocupa a primeira vaga à Liga Europa da próxima temporada. Agora, as duas equipes ficam na torcida e acompanham o complemento da rodada.

A situação desesperadora do Hamburgo e até mesmo a ausência de boa técnica dos jogadores em campo fizeram com que o duelo desta sexta foi repleto de muita emoção, entrega e jogadas ríspidas. O Bayer, apesar de ter tido mais posse de bola como visitante, não conseguia finalizar a gol, enquanto os mandantes eram mais contundentes quando se aventuravam ao ataque.

Mas, no primeiro tempo, os goleiros praticamente não trabalharam. Ao contrário do árbitro do jogo, que teve de controlar os ânimos exaltados para não perder o controle da partida diante de tantas entradas duras e carrinhos desmedidos.

Na segunda etapa, o panorama mudou. Precisando da vitória, o Hamburgo se lançou ao ataque. A equipe não criou grandes jogadas ou executou belas tabelas. Foi na base da pressão mesmo, da força de vontade e aos gritos incansáveis dos torcedores. Dessa forma, o Leverkusen se encolheu ainda mais, ficou longe de chegar ao gol rival e, aso 30 minutos, não resistiu.

Cobrança de escanteio ensaiada, bola alçada dentro da área e o grego Papadopoulos subiu mais alto do que o brasileiro Wendell para cabecear e ver a bola entrar mansamente no canto do goleiro Leno. O gol explodiu um estádio angustiado. E o fato curioso é que Papadopoulos pertence ao seu adversário desta sexta.

E a tensão perdurou até o apito final. Quase nos acréscimos, Kiesling acertou o travessão do Hamburgo e silenciou o estádio por alguns segundos. Mas, ao fim da partida, o clima foi de muita festa e uma integração entre time e torcida de se admirar. No placar, um relógio seguia a contagem de mais de 53 anos do Hamburgo na divisão de elite da Alemanha. Já são pelo menos três temporadas lutando pela sobrevivência. Mas, por enquanto, apesar de toda a dificuldade, o Hamburgo, campeão europeu em 1983, segue vivo na briga para manter sua fama de “incaível” para tentar retomar os tempos de glória.

Na próxima rodada, o desafio será fora de casa, em Leipzig, contra o vice-líder RB Leipzig, sábado, às 12h30 (horário de Brasília). No mesmo dia e horário, o Bayer Leverkusen tentará se recuperar em casa, na BayArena, diante do Eintracht Frankfurt.