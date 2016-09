Douglas Costa sai machucado, mas Bayern vence e mantém 100%

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

O Bayern de Munique se consolidou na liderança do Campeonato Alemão neste sábado. Mesmo depois de sair atrás no placar, os bávaros contaram com a força do elenco para virar a partida e vencer o Ingolstadt por 3 a 1. Já nos minutos finais de jogo, o brasileiro Douglas Costa, convocado por Tite na última sexta-feira, deixou o campo sentindo dores.

Jogando no Allianz Arena, o Ingolstadt não se escondeu e começou surpreendendo o Bayern com gol de Lezcano após falha na marcação. Os bávaros, no entanto, contaram com o matador Robert Lewandowski, que saiu cara a cara com o goleiro e tocou por cima do adversário empatando o duelo. A virada veio no segundo tempo, com o volante Xabi Alonso acertando uma paulada. Já perto do final da partida, o lateral brasileiro Rafinha chutou cruzado e marcou um belo gol, garantindo a vitória por 3 a 1.

Com a vitória, o Bayern chegou a nove pontos e voltou à liderança do Alemão. Na próxima rodada, os bávaros enfrentam o Hertha Berlim, atual terceiro colocado. Já o Ingolstadt, que segue na zona de rebaixamento mesmo com o empate, encara o Eintracht Frankfurt.

O jogo – O duelo começou muito movimentado, com Renato Sanches se tornando o jogador mais perigoso do Bayern nos minutos iniciais. No entanto, o Ingolstadt demorou apenas sete minutos para aprontar fora de casa. A zaga bávara vacilou na marcação, viu Lezcano sair cara a cara com Neuer e chutar na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

Após o susto, o Bayern se estruturou dentro de campo e passou a se organizar para buscar o ataque. Aos 12 minutos, o gol de empate veio. Ribery ganhou a bola no ataque e rolou para Robert Lewandowski, que viu o goleiro adiantado e acertou um belo chute por cobertura, empatando a partida – em três jogos, Lewandowski anotou cinco gols.

Apesar da resposta rápida, o Bayern pouco conseguiu produzir até o final do primeiro tempo. Mesmo com maior posse de bola, o que é característico da equipe, os bávaros não conseguiram furar a retranca dos adversários.

O Bayern voltou do intervalo e não demorou muito para virar a partida. Depois de cobrança de escanteio, Ribery rolou para Xabi Alonso que, de fora da área, pegou de peito de pé e soltou uma paulada no canto esquerdo do goleiro: 2 a 1.

Com o placar a seu favor, o time do técnico Carlo Ancelotti manteve a posse de bola e chegou ao terceiro gol com o brasileiro Rafinha. O lateral recebeu passe de Ribery, ajeitou o corpo e soltou um chutaço cruzado, que morreu no fundo da rede: 3 a 1 e vitória garantida.

Borussia Dortmund 6 x 0 Darmstadt – Outra partida que marcou a terceira rodada do Alemão foi a grande vitória do Borussia Dortmund contra o Darmstadt. Jogando em casa, o time do técnico Thomas Tuchel aplicou 6 a 0 no adversário e garantiu os três pontos.

O primeiro gol da partida foi marcado por Gonzalo Castro, aos sete minutos do primeiro tempo, depois de bom passe de Dembele. Depois de muito pressionar, o Borussia chegou ao segundo gol com Ramos aproveitando rebote do goleiro.

Já na segunda etapa, os auri-negros ampliaram a vantagem com o norte-americano Pulisic finalizando de perna esquerda. Na sequência, o norte-americano deu assistência para Castro marcar mais um: 4 a 0. O quinto gol saiu dos pés de Rode, que, com o gol livre, só teve trabalho de empurrar para o fundo das redes. Já nos acréscimos, Pulisic cruzou na medida para Emre Mor chegar finalizando e fechar o placar: 6 a 0.

Com a vitória, o Dortmund chegou a seis pontos e segue brigando pelas primeiras colocações do Alemão. Na próxima rodada, Gotze e companhia enfrentam o Wolfsburg, em briga direta pelo G4. Já o Darmstadt continua com três pontos e tenta a recuperação na próxima rodada contra o Hoffenheim.

Confira os resultados dos jogos deste sábado do Alemão:

Bayern de Munique 3 x 1 Ingolstadt

Borussia Dortmund 6 x 0 Darmstadt

Frankfurt 2 x 1 Bayer Leverkusen

Hamburguer 0 x 4 Leipzig

Hoffenheim 0 x 0 Wolfsburg

