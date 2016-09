Com gols de Lewandowski e Kimmich, Bayern vence Schalke e segue 100%

Atual tetracampeão do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique segue firme rumo ao quinto título consecutivo. Nesta sexta-feira, o time da região da Bavária visitou o Schalke 04 e venceu por 2 a 0, com gols de Lewandowski e Kimmich, mantendo os 100% de aproveitamento na competição.

Com o resultado, a equipe de Munique permaneceu na liderança do Alemão, com seis pontos ganhos, e colocou pressão nos demais times que venceram na primeira rodada e que buscam a segunda vitória, entre eles o Borussia Dortmund. O Schalke, por outro lado, perdeu pela segunda vez e segue sem vencer.

As duas equipes voltam a campo daqui duas semanas. No sábado, dia 17 de setembro, o Bayern recebe o Ingolstadt, às 10h30 (de Brasília). No domingo (18), o Schalke visita o Hertha Berlim, às 12h30 (de Brasília).

O jogo – Mesmo jogando em casa, o Schalke começou com uma postura defensiva, dando campo para o Bayern. Na marca de sete minutos, Ribery fez jogada individual pela esquerda, invadiu a área e arrematou, mas foi abafado por Fahrmann.

A chegada do Bayern acordou o Schalke, que finalizou pela primeira vez logo na sequência. Chopo-Mouting arriscou da entrada da área, mas mandou fraco e facilitou a defesa de Neuer. Os donos da casa ensaiaram uma pressão e chegaram duas vezes consecutivas com Goretzka. Na primeira, aos 18 minutos, o meia cabeceou prensado por Alaba. Na segunda, aos 20, mandou para fora.

A mudança de postura do Schalke equilibrou a partida. O Bayern respondeu em seguida e quase abriu o placar. Aos 24, Muller abriu pela ponta e cruzou na medida para Lewandowski, que tentou bater no canto e mandou rente à trave. No final do primeiro tempo, os Azuis Reais tiveram mais uma chance. Konoplyanka cruzou da esquerda, Neuer cortou parcialmente e a bola sobrou para Huntelaar. O holandês chutou prensado por Alaba e Neuer fez a defesa.

O equilíbrio se manteve na etapa final. Aos oito minutos, Lewandowski cobrou falta da entrada da área e tirou tinta da trave direta de Fahrmann. A resposta do Schalke veio na sequência. Na marca de dez minutos, Huntelaar arriscou de longe e acertou o travessão. Neuer ainda chegou a tocar na bola.

O Bayern passou a controlar as ações a partir da metade do segundo tempo e criou chances de marcar. Aos 27, Lahm fez boa jogada e tocou no pivô para Vidal, que dominou e rolou para Douglas Costa. O brasileiro, porém, bateu mal e mandou por cima do gol. Aos 29, Lewandowski perdeu gol incrível debaixo da trave e sem goleiro, após cruzamento de Alaba da esquerda.

O domínio do Bayern deu resultado na marca de 36 minutos, quando Lewandowski se redimiu do gol perdido e inaugurou o placar. Javi Martínez fez belo lançamento para o atacante polonês, que ganhou do zagueiro Howedes e tocou na saída do goleiro. Nos acréscimos, Kimmich deu números finais ao confronto, concluindo rápido contra-ataque.

