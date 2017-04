Com golaço, Hertha Berlin afunda Augsburg e sobe no Alemão

Em duelo fundamental para os dois times, o Hertha Berlin encarou o Augsburg no Estádio Olímpico na capital alemã e venceu os visitantes por 2 a 0. Brooks e Stocker anotaram os gols dos mandantes.

O placar foi aberto aos 12 minutos. Stocker cobou escanteio, Langkamp cabeceou em cima da zaga e, na sobra, Brooks encheu o pé para estufar as redes e inaugurar o marcador.

O segundo tento saiu aos 37 pontos, em um golaço do time da casa. Darida driblou dois marcadores, chepelou um terceiro e enfiou a bola para Kalou, que só rolou para o meio na saída do goleiro, para Stocker empurrar para o gol.

Com o resultado, o Hertha ganhou duas posições no Campeonato Alemão e chegou ao quinto lugar com 43 pontos ganhos. A posição garante ao time da capital uma vaga na próxima edição da Liga Europa. Já o Augsburg, que precisa do resultado positivo, segue na zona de rebaixamento com 29 pontos.

Na próxima rodada, a 29ª da Bundesliga, o Hertha encara outro time que luta contra o rebaixamento. Sábado, o time de Berlim enfrenta o Mainz, fora de casa. Já o Augsburg recebe o Colônia, que também briga por uma vaga na Liga Europa.