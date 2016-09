Colonia abre rodada contra o Freiburg buscando assumir liderança

Futebol Veja as fotos do treino do Corinthians

De olho na ponta da tabela de classificação, o Colonia recebe o Freiburg nesta sexta-feira, no estádio Rheinenergi, em Colonia, na Alemanha, em partida válida que abrirá a terceira rodada do Campeonato Alemão. Caso ganhe a partida, a Colonia, atualmente com quatro pontos, chegará aos sete e assumirá, mesmo que provisoriamente, a liderança. No momento, os líderes são Bayern de Munique e Herta Berlin, com seis pontos e 100% de aproveitamento. Eles, porém, só entram em campo no final de semana.

O discurso, por parte do Colonia, apesar de a liderança ser possível, não passa necessariamente por ela. “A nossa visão é a de sempre tentar ganhar os jogos e agora não é diferente. Temos que vencer, não porque podemos assumir a liderança, ainda mais porque ela não será definitiva. Mas sim, porque vamos jogar em casa e aqui nosso rendimento precisa beirar a perfeição”, disse Peter Stoger, técnico do Colonia.

Se o Colonia mira a liderança, o Freiburg também não fica para trás e faz campanha regular. O time soma três pontos e pretende encostar nas primeiras posições.

Abaixo, todos os confrontos programados para este final de semana:

Sexta-feira

Colonia x Freiburg

Sábado

Bayern de Munique x Ingolstadt

Borussia Dortmund x Darmstadt

Hamburgo x Leipzig

Hoffenheim x Wolfsburg

Eintracht Frankfurt x Bayer Leverkusen

Borussia Mönchengladbach x Werder Bremen

Domingo

Augsburg x Mainz 05

Hertha Berlin x Schalke 04

