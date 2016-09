Bayern vence o Hertha Berlim e chega à liderança isolada do Alemão

O Bayern de Munique segue imbatível neste começo de temporada no Campeonato Alemão. Nesta quarta-feira, os bávaros receberam o Hertha Berlim, na Allianz Arena, e conseguiram uma convincente vitória pelo placar de 3 a 0.

Com o resultado, o Bayern de Munique terminou a quarta rodada do Campeonato Alemão na liderança isolada do torneio, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Já o Hertha Berlim, que também vinha com uma campanha perfeita até então, caiu para a quinta colocação, com nove pontos.

Sempre favorito jogando em seus domínios, o Bayern de Munique começou o jogo com uma grande pressão e teve chances incríveis de balançar as redes em oportunidades de Muller e Javi Martínez que não resultaram em gol. Apesar de desperdiçar as chances, os bávaros não demoraram muito para marcar. Aos 16 minutos, Ribery fez uma grande jogada dentro da área, deixou marcadores no chão e bateu de perna esquerda para abrir o placar.

Mesmo após abrir o placar, o Bayern seguiu muito melhor, com domínio da posse de bola e das oportunidades. Com isso, ainda teve outras boas chances para marcar antes do final da primeira etapa, como em chute de Ribery aos 27, que quase resultou em outro golaço. Os mandantes, no entanto, foram para o intervalo apenas com uma vitória parcial por 1 a 0.

No início da segunda etapa, o jogo se mostrou com um maior equilíbrio entre as duas equipes. No entanto, o Bayern de Munique não demorou a deslanchar no placar. Aos 23 minutos, Thiago Alcântara roubou a bola na zaga e bateu tirando do goleiro para ampliar.

Logo em seguida, aos 26, foi a vez de Robben, que havia acabado de entrar após longo período lesionado, marcar o seu. O holandês recebeu passe de Lewandowski e chutou com a bola ainda desviando para fazer o terceiro.

Após sofrer dois gols em sequência, o Hertha Berlim perdeu o poder de reação. Com isso, o Bayern apenas administrou o placar e garantiu mais uma vitória no torneio.

Ambas as equipes voltam a atuar pelo Campeonato Alemão no próximo sábado, às 10h30 (de Brasília). O Bayern de Munique visita o Hamburgo, na Imtech Arena. Já o Hertha Berlim vai à Commerzbank Arena enfrentar o Eintracht Frankfurt.

Confira outros resultados da quarta rodada do Campeonato Alemão:

Terça-feira

Wolfsburg 1×5 Borussia Dortmund

Ingolstadt 0x2 Eintracht Frankfurt

Darmstadt 1×1 Hoffenheim

Freiburg 1×0 Hamburgo

Quarta-feira

Werder Bremen 1×2 Mainz

Bayer Leverkusen 0x0 Augsburg

RB Leipzig 1×1 Borussia Monchengladbach

Schalke 04 1×3 Colônia

