Bayern tenta aproveitar de ‘rodada favorável’ para disparar no Alemão

A disputa pela liderança do Campeonato Alemão terá mais um capítulo neste fim de semana, quando será disputa a sua 19ª rodada. Lutando pelo penta, o Bayern de Munique, que lidera com 45 pontos, espera se aproveitar de uma jornada que se desenha muito favorável. Isso porque o time jogará na condição de anfitrião e vai ver seus concorrentes ao título fazerem um confronto direto.

Neste sábado, o Bayern de Munique recebe o Schalke 04 no Allianz Arena, em Munique, e deverá confirmar todo o seu favoritismo contra um oponente que tem 21 pontos e perambula na parte intermediária da tabela de classificação.

Caso confirme a vitória, o clube bávaro poderá se beneficiar do confronto direto entre o Borussia Dortmund, seu principal concorrente em termos de estrutura, e o surpreendente Leipzig, vice-líder com 42 pontos. Ambos os times duelam no Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund. Os anfitriões estão com 31 pontos e defendem a permanência na zona de classificação para a próxima Liga Europa.

Apesar da rodada parecer favorável, o time comandado por Carlo Ancelotti adota um discurso cauteloso.

“Não acredito em rodada favorável, pois essa edição do Campeonato Alemão está sendo rica em resultados surpreendentes. Nada garante que a gente vá conseguir vencer o Schalke 04, que tem um time de tradição e experiente. Logicamente eles vão valorizar o resultado. Sobre os demais jogos eu sinceramente prefiro não fazer nenhum tipo de projeção, pois a minha preocupação está sempre com o nosso próprio compromisso. Já temos preocupação demais para pensarmos no Leipzig ou no Borussia Dortmund”, disse o experiente meia espanhol Xabi Alonso, um dos líderes do elenco do Bayern de Munique.

No domingo a principal atração fica por conta do Eintracht Frankfurt, que soma 32 pontos e defende permanência na zona de classificação para a Champions League. O time recebe o modesto Darmstadt, lanterna com apenas nove pontos ganhos.

Confira os confrontos deste fim de semana:

Sábado

12h30 Bayern de Munique x Schalke 04

12h30 Borussia Mönchengladbach x Freiburg

12h30 Hertha Berlin x Ingolstadt 04

12h30 Colonia x Wolfsburg

12h30 Hoffenheim x Mainz 05

15h30 Borussia Dortmund x Leipzig

Domingo

12h30 Augsburg x Werder Bremen

14h30 Eintracht Frankfurt x Darmstadt