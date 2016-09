Bayern de Munique recebe o Ingolstadt para manter invencibilidade

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

O Bayern de Munique entra em campo neste sábado disposto a vencer seu jogo pela terceira rodada do Campeonato Alemão e manter os cem por cento de aproveitamento. O time já soma seis pontos e, em caso de triunfo, seguirá na ponta da tabela de classificação. O time bávaro joga na condição de anfitrião, no Allianz Arena, em Munique, contra o modesto Ingolstadt.

Com apenas um ponto, sem ainda ter vencido e figurando na zona de rebaixamento, o Ingolstadt não deverá oferecer a menor resistência. Mesmo assim, o Bayern de Munique, embalado pela goleada de 5 a 0 aplicada no Rostov pela estreia na Liga dos Campeões, procura adotar um discurso cauteloso, embora não descarte o favoritismo.

“Sabemos que somos favoritos e não seremos infantis para brigar contra isso. Estamos montando um trabalho e por isso mesmo a cautela se faz necessária, mesmo quando a gente tem o favoritismo e tudo caminha para a nossa vitória. Respeitamos nosso oponente e sabemos que do outro lado do campo existem profissionais da maior seriedade, que querem ganhar tanto quanto a gente quer. Vamos para cima deles, tentando nos impor, tentando fazer a nossa maior qualidade prevalecer a qualquer custo. Mas é o máximo que podemos garantir até este momento”, avisou Carlo Ancelotti, comandante do Bayern.

Ainda no sábado, o Borussia Dortmund, tratado por muitos como o único time capaz de impedir o título do Bayern de Munique, recebe o Darmstadt, que tem três pontos conquistados, no Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund. Os donos da casa somam três pontos e precisam confirmar o favoritismo para não perderem contato com o primeiro pelotão. Porém, estão embalados pela sonora goleada de 6 a 0 aplicada no Legia, na Polônia, pela estreia na Champions.

Abaixo todos os confrontos programados para este fim de semana, respeitando o horário de Brasília:

Sexta-feira

Colonia 3 x 0 Freiburg

Sábado

Bayern de Munique x Ingolstadt

Borussia Dortmund x Darmstadt

Hamburgo x Leipzig

Hoffenheim x Wolfsburg

Eintracht Frankfurt x Bayer Leverkusen

Borussia Mönchengladbach x Werder Bremen

Domingo

Augsburg x Mainz 05

Hertha Berlin x Schalke 04

